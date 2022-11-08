Восемь самых опасных для жизни городов мира (города-рекордсмены по количеству убийств на душу населения)

Список городов, в которых зафиксировано самое большое количество убийств на душу населения в 2022 году.

В мировой пресс опуликованы сведения о восьми самых опасных городах мира, если исходить из количества убийств на душу населения в год. Можно констатировать, что канадские города далеко отстают от чемпионов. Любопытно, что в списке фигурируют три страны – Венесуэла, Мексика и Бразилия. Но все знают об обстановке в Гаити, где вообще власти потеряли контроль и где правят банды. В списке нет и южноафриканских городов, так что, возможно, речь только о тех местах, из которых власти предоставили статистические данные.

Восьмое место в списке занимает бразильский город Natal. В нём за первые полгода 2022 года совершено 74,67 убийств на каждые сто тысяч жителей.

Седьмое место: Город Guayana, Венесуэла. В нём совершается более 78 убийств на сто тысяч жителей.

Шестое место: Городо Irapuato, Мексика. 81,44 убийства на каждые сто тысяч жителей.

Пятое место: Город Ciudad Juarez, Мексика (город на границе с США). 85,56 жителей на сто тысяч жителей.

Четвёртое место: Город Виктория, опять Мексика – 86 убийств на каждые сто тысяч жителей.

Третье место: Каракас, столица социалистической Венесуэлы – 100 убийств на каждые сто тысяч жителей.

Второе место: город Акапулько в Мексике (но не туристические районы) – 110, 5 насильственных смертей на 100 тысяч жителей.

И наконец, первое место: город Тихуана в Мексике (опять же, на границе с США) – внушительная цифра в 138 убийств на каждые сто тысяч жителей.

Как видим, Мексика, несомненно, стала чемпионом, ей принадлежит пять первых мест из восьми. На втором месте – Венесуэла, с двумя рекордсменами, а почётное третье место заняла Бразилия, с одном городом.

Монреаль же пока ещё находится в ряду самых безопасных городов, и будем надеяться, в рекордсмены по количеству преступлений идти не собирается.