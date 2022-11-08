Достижение науки – пингвина с больными лапами врачи-исследователи снабдили ортопедической обувью

Пингвин, страдающий хронической болезнью лап, получил специальную ортопедическую обувь, которая позволяет ему нормально жить.

Редкая для наших дней хорошая и приятная новость – в общественном Аквариуме Новой Англии (США), медики, занимающиеся болезнями органов движения, впервые в истории сумели снабдить пингвина ортопедическими сандалиями. Делов том, что у пингвина, которого зовут Пляжный Ослик (Beach Donkey), болят лапки. Диагноз обычен для птиц пожилого возраста, а ему как-никак 24 года и болезнь приняла хронический характер – пингвин не мог ходить, каждый шаг причинял ему сильную боль. Теперь же новые медицинские сандалии позволят птице топать и танцевать.

Хотя, конечно, радуется, в первую очередь сам пингвин, но для врачей это очень важный успех в создании ортопедический обуви, которая поможет далеко не только пингвинам, но и людям, которым такие сандалии облегчат жизнь и позволят совершать длительные прогулки.

Что касается нашего Пляжного Ослика, то тот уже понял преимущества новой обуви и, по словам персонала, активно осваивает новые территории, на которых он не заходил последние годы из-за невозможности подниматься по склону.