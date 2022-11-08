Наконец-то найдено магическое средство, которое поможет человечеству избавиться от вредного пластика в океанах

Учёные создали аэрогель из яичного белка, который прекрасно разлгает пластик, загрязняющие океанские воды на планете.

Всевозможные виды пластика давно уже стали причиной сильной головной боли у экологов. Каждый год люди производят триста миллионов тонн пластиковых мешков, лент, оболочек, коробок, застёжек, деталей и прочих материалов. Считается, что не менее пяти триллионов кусков пластика плавают в океанских водах, не только загрязняя их, но и представляя опасность для животного мира – рыбы, птицы и морские млекопитающие глотают эти куски и часто погибают в результате этих действий.

Но вот наконец-то учёные Университета Принстона в США, проблему пластика, по их словам, решили. В ходе длительных исследований они выяснили, что яичный белок является замечательной основой для создания аэрогеля, который воздействует на пластик, плавющий на поверхности вод. Не просто воздействует, но и разлагает его. Эффект происходит за счёт сложной протеиновой структуры белка, при нагревании которой до девятиста градусов по Цельсию в бескислородной среде возникает субстанция, разлагающая 99% всех элементов, присутствующих в пластике.

Оказалось также, что (опять же, по утверждениям учёных), аэрогель на основе яичного белка легко производить, а процесс производства весьма дешев.

Районы океанов, наиболее загрязнённые отходами, сегодня легко опеределаются благодаря спутникам, и опрыскать их совершенно безвредным аэрогелем не представляет никакой сложности.

Заведующий лабораторией, которая разработала новое вещество, доктор Крейг Арнольд (Craig Arnold) подчеркивает, что учёные сомневаются лишь в одном – не повлияет ли открытие и разработка вещества на цены на яица и на дефицит их на рынке, если общество решит использовать белки в качестве подспорья природе. Ну, если яица исчезнут из продажи или сильно подорожают, мы знаем, кого винить.