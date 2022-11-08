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Новости Глава канадского правительства обвинил КНР во вмешательстве в дела страны
THE CANADIAN PRESS

Глава канадского правительства обвинил КНР во вмешательстве в дела страны

Виктория Христова Ноя 8, 2022 Новости, Новости Канады, Политика Комментарии к записи Глава канадского правительства обвинил КНР во вмешательстве в дела страны отключены 12 Просмотров

Агрессивные попытки повлиять на внутреннюю политику демократических государств предпринимает Китай.

Агрессивные попытки повлиять на внутреннюю политику демократических государств предпринимает Китай. Такое заявление сделал премьер-министр Канады Джастин Трюда 7 ноября в интервью журналистам. По словам Трюдо, в связи с этим власти Канады будут вкладывать значительные средства в борьбу со «вмешательством в выборы».

«К сожалению, мы наблюдаем, что государственные акторы со всего мира, будь то Китай или другие страны, продолжают играть в агрессивные игры с нашими институтами», — заявил Трюдо.

Отметим, что такой комментарий дал глава канадского правительства по поводу обвинений в адрес Китая во вмешательстве в последние канадские федеральные выборы.

Он также добавил, что его правительство добилось существенных результатов в вопросе повышения прозрачности выборов в стране. Но, по его словам, власть еще планирует вкладывать силы и средства в обеспечение защиты демократических институтов Канады. Эти шаги, по его словам, включают в себя постоянное сотрудничество с разведслужбами страны и создание специального комитета высокого уровня для мониторинга безопасности избирательной системы.

 

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