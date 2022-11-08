Илон Маск провел обсуждение о переводу Twitter полностью на платную основу

Переговоры по возможности перевода социальной сети Twitter полностью на платную основу провел глава компании и американский миллиардер Илон Маск

Переговоры по возможности перевода социальной сети Twitter полностью на платную основу провел глава компании и американский миллиардер Илон Маск, сообщил 8 ноября интернет-портал Platformer. По данным источника, «Маск обсуждал возможность того, чтобы доступ ко всему сайту был платным» со своим помощником Дэвидом Саксом. Отмечается, что речь шла о том, чтобы сделать доступ платным для всех пользователей социальной сети.

Обсуждалась также возможность частично платного использования сети с временным периодом бесплатного доступа. Напомним, Илон Маск приобрел Twitter в октября 2022 года. Стоимость сделки составила 44 млрд долларов. Сразу после этого глава компании уволил основное руководство социальной сети. Вскоре после этого появилась информация о введении платной верификации аккаунтов в социальной сети.

Ежедневный прирост монетизируемых пользователей Twitter вырос до рекордного уровня после покупки социальной сети американским миллиардером Илоном Маском, об этом 8 ноября сообщает издание Verge. По данным Verge, ежедневное увеличение пользователей выросло на 20% в мире, и еще больше — в США. Маск также подтвердил, что число пользователей платформы достигло исторического максимума: «Число пользователей Twitter достигло рекордно высокого уровня. Я просто надеюсь, что серверы не расплавятся!»

Напомним, соцсеть Twitter, возможно, потеряла свыше 1 млн пользователей после ее покупки предпринимателем Илоном Маском, 3 ноября сообщает журнал MIT Technology Review со ссылкой на исследовательскую фирму Bot Sentinel. Фирма Bot Sentinel, обычно занимающаяся необычным поведением пользователей в Twitter, выяснила, что между 27 октября (когда Twitter стал принадлежать Маску) и 1 ноября было деактивировано около 877 тыс. аккаунтов. Еще 497 тыс. было приостановлено.

Такие цифры, утверждают в компании, вдвое выше обычного числа таких событий. «Мы наблюдали рост числа людей, деактивирующих свои аккаунты, а также приостанавливающих действие аккаунтов в Twitter», — заявил основатель Bot Sentinel Кристофер Боузи.