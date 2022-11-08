Большинство британцев будет вынуждено сэкономить на рождественских подарках

Около 60% британцев сократят расходы на рождественские подарки из-за экономического кризиса. При этом многие англичане отметили, что «нынешнее Рождество будет мрачным»

Около 60% британцев сократят расходы на рождественские подарки из-за экономического кризиса. При этом многие англичане отметили, что «нынешнее Рождество будет мрачным», сообщает газета Times, ссылаясь на аналитические исследования. По данным опроса банка Barclays, практически 60% жителей Великобритании сократят траты на подарки, а 44% будут экономить на приготовлении праздничных блюд и напитков. Кроме того, 42% британцев намерены меньше тратить на рождественских вечеринках. При этом более половины респондентов рассказали, что планируют дарить бывшие в употреблении или купленные на распродажах вещи. Ранее стало известно, что в Великобритании местные жители массово отказываются от подключения отопления из-за высоких цен на газ. Британцы не хотят стать должниками, поэтому они ходят иногда даже в пуховиках дома.

Местная жительница Пембрукшира Джо Лав, 64-летняя уборщица, рассказала, что живёт в старинном коттедже и в её доме становится очень сыро в холодное время года, если его не отапливать. Однако из-за того, что её работа приходится лишь на праздничные сезоны, то она не может себе позволить лишние расходы. В связи с этим она ходит дома в халате, пуховике и шапке. Так женщина рассчитывает продержаться до ноября.

Кроме того, 40-летний директор крупной компании в Лондоне Ричард Бенсон, который является отцом двоих маленьких детей, рассказал о намерении отказаться от подключения отопления. Он может позволить себе оплачивать счета, но считает необходимым экономить электроэнергию и тепло, снизив общий спрос на них и их стоимость. Дома он ходит в жилете, футболке, джемпере и верхней рубашке, а дети укутаны в два одеяла. Однако если дети заболеют, мужчина решится отказаться от затеи.

Ранее национальный оператор электросетевой системы Великобритании объявил , что при сохранении нынешней ситуации с поставками газа зимой придётся отключать подачу электричества домохозяйствам и предприятиям минимум на три часа в день. Такого не происходило с 1970-х годов. Чтобы предотвратить запланированные отключения электроэнергии, домохозяйствам будут платить за то, чтобы они выключали отопление и не пользовались стиральными машинами в часы пик, чтобы сэкономить стране как можно больше энергии. Хозяева квартир будут, возможно, получать около 10 фунтов стерлингов в день за отказ от бытовой техники.

Национальная энергосистема уведомит домохозяйства, если они будут временно отключены от сети. В таком случае не произойдёт глобального блэкаута: электричество перестанут подавать по районам попеременно: «чтобы вся страна не погрузилась во тьму». Основные риски нехватки энергии будет возникать в часы пик: утром во время завтрака и ранним вечером. Любые отключения электроэнергии должны быть предварительно одобрены королём Карлом и правительством.

Недавно результаты опроса компании Savanta ComRes показали, что почти каждый четвертый житель Великобритании не собирается включать отопление этой зимой из-за рекордного роста цен на энергию. Согласно результатам исследования, 23% респондентов заявили, что вообще не будут включать отопление, а среди родителей с детьми до 18 лет этот показатель вырос до 27%. При этом 69% британцев планируют топить слабее, а 11% думают взять кредит для оплаты счетов за энергию. Шотландский политик, либерал-демократ Кристин Энн Джардин прокомментировала данные опроса. Она возмущена тем, что родители вынуждены выбирать между отоплением своих домов и кормлением детей. Политик также назвала сложившуюся ситуацию национальным скандалом.