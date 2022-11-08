Недвижимость: новое строительство

Затраты на строительство продолжают расти, особенно затраты на рабочую силу. К этой неутешительной картине добавляется увеличение расходов на финансирование.

Затраты на строительство продолжают расти, особенно затраты на рабочую силу. К этой неутешительной картине добавляется увеличение расходов на финансирование. Рентабельность проектов по строительству небоскребов для сдачи в аренду жилья больше не на высоте. « Большинство инвесторов приостановят свои проекты или сократят их количество, знаменитый метод выжидания, который некоторые уже приняли в 2002 году”, – сказала Ноэми Лефевр, директор по развитию недвижимости и земельных участков в Altus Group.

Она выступала в рамках мероприятия “тенденции Монреальского рынка”, которое состоялось во вторник в полдень. Он был организован Институтом развития недвижимости Квебека. Результат : рекордный показатель в 32 000 пусконаладочных работ в Монреальском регионе, зарегистрированный в 2021 году, не будет побит. Прогнозируется, что в 2022 году их будет 26000, а в 2023 году-еще меньше.

Прибыль, то есть разница между требуемой инвесторами доходностью актива и ставкой канадских государственных облигаций по долгосрочным ценным бумагам, за последние несколько месяцев сократилась на 150 пунктов, что сделало ее самой низкой премией за 15 лет. лет, прелюдия к росту цен. доходность, требуемая инвесторами. Как и в случае с облигацией, доходность и стоимость актива недвижимости меняются в обратном направлении. Когда урожайность растет, цена падает. « Это уже не секрет, доходность в секторе аренды жилья вырастет на 25-50 пунктов”, – поддержала г-жа Лефевр.

В секторе многоквартирного жилья повышение доходности на 25 процентных пунктов приводит к снижению стоимости на 6-7% при постоянном доходе. Поскольку ожидается рост арендной платы в диапазоне от 8 % до 10% для новых зданий, не подпадающих под юрисдикцию жилищного суда, ожидается, что стоимость многоквартирных домов стабилизируется в 2023 году. Дистанционная работа здесь навсегда, предупредил Сильвен Леклер, старший вице-президент Altus Group, который делил трибуну с мадам Лефевр. Уровень доступности зданий в Монреальском регионе составляет 17,5% и в последние кварталы неуклонно растет.

« С начала пандемии в центре города появилось еще 4,4 миллиона квадратных футов офисных площадей, что составляет 4,4 башни, таких как 1250, бульвар Рене-Левеск»,-подчеркнул он. По мере истечения срока действия договоров аренды следует ожидать, что арендаторы сократят арендуемую площадь на 20-40%. В наихудшем сценарии доступность офисов может достичь пика в 28,8% в центре города, что является хорошим показателем.

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Ольга Успенская

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