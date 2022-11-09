Осторожно, бизнес может уйти: специалисты IT призывают Квебек изменить налогообложение центров обработки данных

Тарифы на электроэнергию являются одними из самых привлекательных в мире, что побуждает создавать центры обработки данных в Квебеке.

Пара судебных дел проложила путь к увеличению налогов на недвижимость более чем на 250% в центрах обработки данных, медицинских клиниках и даже супермаркетах. В ответ на это технологические компании предупреждают, что из-за этого решения предприятия могут покинуть Квебек.

Недавнее решение Апелляционного суда Квебека установило, что действующие законы позволяют облагать налогом “движимое имущество”, такое как серверные охладители и оборудование для электропитания, когда оно прикреплено к “недвижимому имуществу”, такому как здание.

Технологический сектор предупреждает, что он особенно подвержен риску больших налоговых счетов из-за сложного оборудования, которое тут используются.

Тодд Коулман, исполнительный директор компании eStruxture, занимающейся центрами обработки данных, и Максим Гевин, вице-президент и генеральный менеджер Vantage Data Centers, опасаются, что интерпретация правил вытеснит растущие компании, способные стимулировать экономику.

Они сформировали группу под названием “Коалиция центров обработки данных Квебека”, чтобы призвать правительство провинции внести изменения в Закон о муниципальном налогообложении.

“Квебек, вы очень усложняете выход на рынок новых компаний-создателей новых рабочих мест из-за неопределенности, которую вы создаете вокруг налоговой проблемы, которая может увеличить наш налоговый счет в шесть, семь раз (больше чем) то, что было раньше”, — сказал Коулман.

Они хотят, чтобы правительство освободило от налогообложения оборудование, используемое в цифровой экономике и технологическом секторе. Подобное исключение уже доступно для производственных и сельскохозяйственных предприятий.

По данным агентства экономического развития Montreal International, индустрия информационных технологий Квебека включает 7000 компаний, в которых работает более 160 000 человек только в Большом Монреале. Провинция является одним из крупнейших центров Канады для компаний, занимающихся данными, разработчиков видеоигр, студий визуальных эффектов и исследований в области искусственного интеллекта.