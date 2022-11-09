Детская скорая перегружена – квебекская девочка погибает из-за долгой дороги в больницу

Медицинская помощь старикам оказывается ещё дольше.

Коронер Квебека призывает провинцию сократить время, необходимое для доставки отдаленных пациентов в больницу после того, как семимесячный ребенок из северной общины коренных народов умер в ожидании помощи.

Нитейя Чилтон умерла от бактериального менингита после того, как ее семья пыталась более пяти с половиной часов доставить ее в ближайшую больницу на машине скорой помощи. Также понадобилось более восьми с половиной часов, чтобы доставить ее в специализированный центр в Монреале.

Медсестра из общины Манаван, расположенной примерно в 250 км к северу от Монреаля, позвонила в службу экстренной помощи ночью после того, как у ребенка начались судороги и проблемы с дыханием.

Местная служба скорой помощи уже была перегружена, что вынудило семью ждать прибытия машины скорой помощи из другого населенного пункта более 1 часа 45 минут.

Коронер Гехане Камель написала в своем отчете, что задержка в оказании медицинской помощи, скорее всего, повлияла на шансы ребенка на выживание.

Камель рекомендует провинции пересмотреть свою систему догоспитальной неотложной помощи и рассмотреть возможность эвакуации вертолетами тяжелобольных пациентов в отдаленных районах.