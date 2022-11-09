Правда и мифы о пользе яблок: 7 интересных фактов

«Одно яблоко от семи болезней», «Кто яблоко в день съедает, у доктора не бывает», «плод бессмертия», «молодильное яблоко» – о целебных свойствах яблок, самых популярных в мире фруктов, слагают пословицы, присказки, сказки и легенды ещё со времен Древней Греции.

«Одно яблоко от семи болезней», «Кто яблоко в день съедает, у доктора не бывает», «плод бессмертия», «молодильное яблоко» – о целебных свойствах яблок, самых популярных в мире фруктов, слагают пословицы, присказки, сказки и легенды ещё со времен Древней Греции.

Яблоки ели всегда! Даже когда яблони были дикими. Первые домашние яблони появились примерно 5 000 лет назад на территории современных Казахстана и Киргизии; оттуда они попали в Европу и дальше распространились по всему миру. Десятки сортов были известны во времена Древней Греции, а сейчас в мире насчитывается более 7 000 сортов яблок (среди них даже есть тот, который на срезе никогда не темнеет).

Правда или миф?

1. Яблоки помогают худеть

Это правда. Причем худеть помогают как свежие, так и запечённые яблоки. Калорийность у них практически одинаковая, запечённые усваиваются лучше и быстрее, в зелёных плодах – меньше сахара, а вот сушёные яблоки лучше исключить. Яблочная диета неплохо сжигает жир, однако из-за большого количества грубой клетчатки и кислот может спровоцировать проблемы с ЖКТ.

2. Яблоки – источник железа

Да, яблоки и правда являются источником железа, но восполнить его дефицит в организме точно не смогут. Чтобы получить дневную норму железа, вам придется съесть почти 2 кг яблок, а это для организма совсем не полезно, ведь помимо железа и других важных витаминов и микроэлементов, яблоки содержат много кислоты: лимонную, яблочную и винную. Которые, к слову сказать, разрушаются при запекании.

3. Яблоки полезны только в свежем виде

По сути, яблоки полезны в любом виде. В свежем они содержат меньше всего калорий, в запечённом лучше усваиваются, в сушёном хороши для компотов. Даже яблочные заготовки такие, как варенье и мармелад, положительно влияют на нервную и сердечно-сосудистую системы, ведь калий, которым богаты яблоки, при термообработке не разрушается.

4. Яблоки стимулируют работу кишечника

Да, мякоть и кожура яблок содержат пектин, который способствует мягкому освобождению кишечника и помогает вывести из организма шлаки и токсины. Даже 1 яблоко в день улучшает пищеварение и состояние кожи, снижает уровень холестерина и, как следствие, положительно влияет на давление. Пектин, кстати, при термообработке сохраняется. Именно запечённым яблокам следует отдать предпочтение людям пожилого возраста.

5. Яблоки сохраняют молодость

Главные помощники в сохранении молодости – антиоксиданты, а яблоки – чуть ли не лидеры по их содержанию среди многих фруктов. Именно антиоксиданты являются теми самыми молодильными трудягами, которые борются со свободными радикалами, предотвращают преждевременное старение клеток, а в случае с яблоками еще и защищают лёгкие от никотина. Кстати, при длительном хранении антиоксиданты не разрушаются и, попадая в наш организм, работают так же, как если бы яблоко было только что сорвано с дерева. Самая высокая концентрация антиоксидантов – в кожуре. Поэтому если ваши яблоки ничем не обрабатывались, то можете смело есть их с кожурой – так будет больше пользы.

6. Красное, жёлтое, зелёное – одинаково полезны

Нет, разница есть и ощутимая. Совершенно не всё равно, кому и какие яблоки лучше есть.

Зелёные сорта яблок содержат меньше сахара и калорий, больше ценных веществ, клетчатки и хлорофилла, они не вызывают аллергии, поэтому их можно есть даже детям и беременным женщинам. «Антоновка» и «Симиренко» сохраняют питательные вещества дольше остальных сортов. Именно зелёные сорта рекомендуются для снижения веса и при диабете.

Красные сорта яблок особенно полезны при сердечно-сосудистых заболеваниях, болезнях почек и печени, для сохранения красоты и ровного цвета кожи. А вот диабетикам лучше исключить яблоки с красной кожурой из рациона, ведь сахара в них содержится гораздо больше, чем в зелёных.

Жёлтые яблоки содержат больше пектина, но меньше железа. Сорта с жёлтой кожурой эффективно выводят соли тяжёлых металлов, шлаки и токсины, формируют здоровую микрофлору в кишечнике, полезны для печени и способствуют желчеотделению.

7. Яблоки полезны для сердца

Это правда. В яблоках содержится много веществ, помогающих здоровой работе сердца. Клетчатка снижает уровень холестерина, полифенолы нормализуют кровяное давление, витамин С защищает от инфекций, негативно влияющих на сердце, а калий способствует хорошему кровотоку по сосудам.

Главное, помните: чтобы яблоки приносили пользу вашему организму, следует употреблять не больше 2-3 яблок среднего размера в день.