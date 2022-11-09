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Экономисты говорят, что цены на жилье продолжат падать

Виктория Христова Ноя 9, 2022 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости Комментарии к записи Экономисты говорят, что цены на жилье продолжат падать отключены 32 Просмотров

Экономисты говорят, что цены на жилье в Канаде продолжат падать этой зимой, поскольку процентные ставки продолжают сказываться на некогда процветающем рынке недвижимости страны.

Экономисты говорят, что цены на жилье в Канаде продолжат падать этой зимой, поскольку процентные ставки продолжают сказываться на некогда процветающем рынке недвижимости страны.

В недавнем опросе 17 экономистов 100% заявили, что цены на жилье будут продолжать падать до конца этого года и в первом квартале 2023 года, согласно последнему прогнозу сайта личных финансов Finder.

Экономисты расходятся во мнениях относительно того, насколько серьезным будет ущерб. Треть, или 33%, опрошенных ожидают, что цены снизятся с 7,5% до 9,99% к концу года. Четверть опрошенных считают, что в Канаде может наблюдаться снижение на 2,5-4,99%. А на верхнем конце спектра восемь процентов ожидают, что цены упадут на 15-19,99 процента.

Агрессивное повышение процентных ставок Банком Канады помогло охладить рынок жилья. Растущие ставки по ипотечным кредитам заставляют покупателей задуматься, и в результате цены на жилье падают. По данным Канадской ассоциации недвижимости, в сентябре средняя цена на жилье упала на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения, в феврале средняя цена на жилье достигла пика в 816 720 долларов. К сентябрю он снова снизился до 640 479 долларов.

Однако не только покупатели, ожидающие в стороне, помогают снизить цены. Моше Ландер, профессор экономики Университета Конкордия и член комиссии Finder’s panel, сказал, что продавцы вносят свой вклад в экономический спад.

“Более высокие процентные ставки явно повлияли на спрос на рынке, и (это) начинает проявляться на стороне предложения”, – сказал он в отчете.

Повышенные ставки приводят к увеличению платежей по ипотеке, и некоторые домовладельцы оказываются не в состоянии справиться с этим. Это может побудить некоторых продать недвижимость как можно быстрее, что приведет к дальнейшему снижению цен в процессе. Объедините это со снижением спроса со стороны покупателей, и мы можем увидеть падение цен от пяти до 7,9% в ближайшие два месяца, сказал Ландер.

Однако не только покупатели, ожидающие в стороне, помогают снизить цены. Моше Ландер, профессор экономики Университета Конкордия и член комиссии Finder’s panel, сказал, что продавцы вносят свой вклад в экономический спад.

“Более высокие процентные ставки явно повлияли на спрос на рынке, и (это) начинает проявляться на стороне предложения”, – сказал он в отчете.

Повышенные ставки приводят к увеличению платежей по ипотеке, и некоторые домовладельцы оказываются не в состоянии справиться с этим. Это может побудить некоторых продать недвижимость как можно быстрее, что приведет к дальнейшему снижению цен в процессе. Объедините это со снижением спроса со стороны покупателей, и мы можем увидеть падение цен от пяти до 7,9% в ближайшие два месяца, сказал Ландер.

“Пузырь на рынке жилья Канады лопнул”, – написали экономисты в недавней колонке в Financial Post.

“С дальнейшим ужесточением политики в процессе разработки … этот спад на рынке жилья только начинается”, – добавили они.

 

Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в  компании Vendirect за 2021 год!  Ура! 

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Ольга Успенская
Риэлтор с 20-ти летним опытом работы

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