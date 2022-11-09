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Новости В Мире Результаты выборов не повлияют на отношения Канады и США

Результаты выборов не повлияют на отношения Канады и США

Виктория Христова Ноя 9, 2022 В Мире, Новости, Новости Америки, Новости Канады Оставить комментарий 20 Просмотров

Результаты промежуточных выборов в Конгресс США не изменят дружественные отношения между Канадой и Соединенными Штатами, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Результаты промежуточных выборов в Конгресс США не изменят дружественные отношения между Канадой и Соединенными Штатами, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции 8 ноября в провинции Нью-Брансуик.

Отвечая на вопрос о возможных политических изменениях в связи с вероятной победой республиканцев на промежуточных выборах Трюдо сказал: «в прошлом мы работали с очень разными [американскими] администрациями. Дружба и прочные отношения между Канадой и США останутся неизменными в независимости от того, что произойдет на промежуточных выборах».

От дополнительных комментариев на тему американских выборов он отказался.

Напомним, 8 ноября проходят промежуточные выборы в Конгресс США. Судя по имеющейся социологии, демократы потеряют большинство в обеих палатах Конгресса по итогам выборов.

Также отметим, Трюдо традиционно выступает союзником американских демократов. Его отношения с бывшим президентом США Дональдом Трампом были прохладными.

 

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