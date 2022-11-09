США мобилизовали Национальную гвардию для обеспечения безопасности выборов

Не менее 14 штатов задействовали Национальную гвардию для обеспечения киберзащиты и физической безопасности промежуточных выборов в Конгресс США

Не менее 14 штатов задействовали Национальную гвардию для обеспечения киберзащиты и физической безопасности промежуточных выборов в Конгресс США, 8 ноября сообщает Defense One.

_«В этом году мы готовы гарантировать, что, если потребуется какая-либо помощь, мы будем активно работать с нашей государственной избирательной комиссией не только в день выборов, но и до того, как проведем анализ безопасности и посмотрим. в сеть, чтобы обеспечить ее максимальную безопасность», — заявил в пятницу журналистам генерал-адъютант Национальной гвардии Северной Каролины генерал-майор Марвин Хант.

«Национальная гвардия представляет собой третью сторону, которая приходит в день выборов, чтобы мы все могли быть уверены в наших избирательных системах», — заявил накануне журналистам генерал-адъютант Национальной гвардии Северной Каролины генерал-майор Марвин Хант.

Как говорится в статье, миссия Национальной гвардии состоит в том, чтобы противостоять кибер-атакам со стороны военных структур других государств.

Совместно с Киберкомандованием США, Агентством кибербезопасности и защите инфраструктуры и ведущим федеральным агентством по безопасности выборов (CISA), а также с федеральными и местными правоохранительными органами Национальная гвардия стоит на страже истинно демократических и честных выборов в США.

Признаков иностранного вмешательства в проходящие в Соединенных Штатах промежуточные выборы не наблюдается, заявил представитель Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности США (CISA) в ходе пресс-брифинга 8 ноября, сообщает агентство Reuters.

Представитель структуры Министерства внутренней безопасности (МВБ) отвечающей за кибербезопасность саказал журналистам, что его ведомством не обнаружено никакой конкретной или достоверной угрозы избирательной инфраструктуре страны.