Проблема дороги Роксхэм – участка государственной границы между Канадой и США, основного пути притока нелегалов в Квебек

Рекордное число нелегального перехода границы теми, кому США отказывает в статусе беженца и кто решает поселиться в Канаде.

В 2022 году по дороге Роксхэм из США в Канаду (в Квебек, в данном случае) перешли около 40 тысяч нелегалов, то есть лиц, которые пытатся получить статус беженца, затем постоянного жителя Канады, а затем гражданство. Таким образом, уже установлен рекорд по числу перебравшихся через границу нелегалов, хотя до конца года ещё почти два месяца. Предыдущий рекорд был установлен в 2017 году, когда за весь год с заявлением о статусе беженства обратились примерно 22 тысячи человек.

Учтём, что дорога Роксхэм не единственный путь, но по ней в Квебек попадает больше половины лиц, претендующих на беженский статус.

Ни пограничные службы, ни социальные не справляются с притоком желающих поселиться в Канаде и выбравших этот путь. Принимать каждый день от 100 до 150 человек, предоставляя им еду, медпомощь, жильё становится всё сложнее. Все эти лица добрались правдами и неправдами (точнее, «неправдами») до США, где им было отказано в праве на поселение по разным причинам (одних не сочли беженцами, так как в их родной стране ситуация не считается анормальной, другие совершили незначительные правонарушения, которые не приводят к тюремному сроку, но служат основанием для отказа в статусе, третьи просто сочли, что США — не более, чем транзитный путь для достижения Канады). Как эти лица попадают в США? Многие вплавь — лодках и плотах (из Кубы или Гаити, как правило), другие переходят границу с Мексикой, третьи (таких меньшинство) вьезжают в США легально, но тут же отправляются в Канаду (или же отправляются, когда по тем или иным причинам теряют возможность остаться в США на законных основаниях).

Из общего числа, примерно 95% нелегалов остаются в Монреале. Процесс получения разрешения на работу для этих лиц затруднён и длится несколько месяцев, в лучшем случае. Чаще — год и больше (пару лет назад процесс занимал пару месяцев, но сегодня проверки и прохождение всех бюрократических этапов длятся дольше). Таким образом, все эти люди живут за счёт помощи от государства и от общественных благотворительных организаций, которые буквально стонут под давлением десятков тысяч нуждающихся в материальной и финансовой помощи.

Почему же по дороге Роксхэм в Квебек приходит столько человек? Ответ прост: потому что добраться иначе до Канады этим тысячам желающих проблематично. Они понимают, что их притязания будут отвергнуты при рассмотрении их дел в посольствах Канады, так как их жизни опасность в родной стране ничего не угрожает, положение в стране проживания может быть очень плохим с экономической точки зрения, но это не основание для получения статуса, у них были проблемы с Законом, не связанные с политикой (например, они известны агрессивным поведением и т. д.).

Как проблему решить? Тоже просто, по мнению экспертов-социологов: Перекрыть дорогу, включая перекрытие всех соседних тропок и просёлков. Если дорогу перекрыть и тут же возвращать нелегалов в США, то тогда юстиция южного соседа будет решать проблемы этих людей, а экономическое давление на Канаду (и, в первую очередь, в этом случае, на Квебек) резко снизится. В любом случае, необходимо (по мнению социологов, повторим) прекратить действие соглашения между Канадой и США, согласно которому в случае прибытия в Канаду по официальным каналам, соискатель статуса беженца возвращается назад, в США, если он прибыл оттуда. То есть, дело такого человека рассматривается в той стране (в США или в Канаде), в которую он прибыл, бежав из родной страны. Поэтому все те, кто понимает, что из США их попросят удалиться, переходят границу с Канадой нелегально и в таком случае автоматически получают право нахождения в Канаде год, а то и гораздо больше времени.

Почему проблема не решается? Почему участок границы не перекрывается? Социологи разводят руками. Здесь мнения расходятся. Некоторые считают, что федеральное правительство не желает осложнений, которые возникнут в этом случае в отношениях с активистами борьбы против дискриминации (достаточно вспомнить громогласную реакцию СМА на предложение Консерваторов Квебека построить ограду вдоль границы на этом участке, чтобы остановить поток). По мнению других, дело лишь в том, что так как в случае перехода нелегалов по этой дороге, все расходы по их содержанию ложатся на Квебек, федералы просто не желают заниматься этим вопросом, раз он их не очень-то и трогает.

В любом случае, приток нелегалов в Квебек на участке границы в районе дороги Роксхэм всё увеличивается, экономическое давление на провинцию возрастает, и конца этому процессу не видно.