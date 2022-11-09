Неизвестный человек выиграл в лотерею 2 миллиарда с копейками долларов США («копейки» – всего-то сорок миллионов, мелочь)

Рекорд всех земель и народов – самый большой выигрыш в лотерею в истории составил свыше двух миллиардов долларов.

Буквально на днях мы сообщали о невероятном, с точки зрения теории вероятности, выигрыше в лотерею — некая пенсионерка в США выиграла сто тысяч и триста тысяч долларов, приобретя два лотерейных билета, на которых надо стереть защитную полоску, чтобы увидеть сумму выигрыша. Так не бывает — вероятность один шанс к восемнадцати миллиардам. Наши читатели даже выразили мнение, что, весьма возможно, такие выигрыши не более, чем постановка с целью привлечения внимания к лотерии. Спорить не будем, всё возможно, но 7 ноября имел место ещё один невероятный выигрыш (о выигрыше было объявлено 8 ноября).

На сей раз неизвестный пока победитель выиграл ни много, ни мало, а два миллиарда сорок миллиардов долларов в лотерею Powerball. Эта сумма — абсолютный рекорд всех лотерей, которые когда-либо разыгрывались в любой стране Земного шара. Никогда до сих пор никто не получал такие суммы ни в одной лотерее.

Powerball – лотерея, которая разыгрывается в большей части штатов США, а не в одном или в нескольких штатах (многие виды лотерей ограничиваются территорией одного или пары штатов, но Powerball разыгрывается в 45 штатах). В этом случае сумма ожидала победителя более трёх месяцев, никто не мог её получить, и, как обычно, деньги накапливались с каждой неделей.

В конце концов, выигрышный билет был куплен в городе Алтадена, неподалёку от штата Калифорния, точнее, в лавке Joe’s Service Center, принадлежащей Джо Шахайеду (Joe Chahayed) иммигранту из Индии, живущему в США вот уже более сорока лет. Как известно, по традиции, в случае больших выигрышей, победитель дарит какую-то сумму (как правило, до 10%, но всё зависит от объёма выигрыша) тому предприятию (лавка, магазин, пункт продажи лотерейных билетов и т. д.), в котором он купил билет. В данном случае, думается, Джо Шахайед будет доволен даже десятой частью от одного процента, а то и одной сотой процента (ни много, ни мало, сто тысяч долларов США тоже не так уж плохо).

В любом случае, судя по сообщениям из разных источников, предыдущая рекордная сумма составляла всего лишь четыреста миллионов долларов США. Тоже хорошо, но до двух миллиардов с лишним далековато.