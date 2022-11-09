Восемь продуктов (товаров), которые государство отзывает с рынка. За них можно получить компенсацию

Товары, которые отзываются с рынка по разным причинам, связанным с опасностями для здоровья потребителей.

Канада отзывает с рынка восемь продуктов (товаров), которые продавались в магазинах Квебека или же были доступны для квебекских покупателей онлайн. К сожалению для покупателей, чтобы вернуть деньги за покупку необходимо предьявить чек. Если в случае с одеждой найти чек не так уж сложно, как и доказать факт покупки через Амазон, то мало кто сохраняет чеки на десятка два продуктов, купленных, скажем, в Костко. Можно утешиться тем, что расходы на эти продукты вряд ли были велики.

Список отзываемых продуктов:

Соус Umami Everyday Sauce Seed Ranch, упаковка 148 мл (в составе оливки, каперсы, грибы). Причина отзыва с полок: В соусе содержится соя, о чём на этикетке его не упомянуто. Соус не продаётся в квебекских магазинах, но доступен онлайн и в магазинах вегетарианских продуктов в Онтарио.

Ночнушки для девочек марки Ekouaer. Размеры – от ночных рубашечек для детей 4 лет до подростков примерно 14 лет возраста. Причина отзыва: Несоответствие гостам в отношении пожароопасности ночной одежды для детей. Одежда слишком просторная, дети могут легко задеть плиту, свечу, калорифер, после чего рубашка может вспыхнуть.

Салями Genoa Salami de Gênes марки Cappola. Но только те, на упаковке которых указано “лучше употребить” до 3,4 и 9 января. Причина: Наличие молока и пшеницы, что не указано на этикетке. Эти колбасы вредны для диабетиков, длля лиц с лактонепереносимостью и с другими болезнями, связанными с потреблением глютена (если тот для организма вреден).

Минивыключатель фирмы Electrimart. На ряде выключителей установлен неправильный тип шнура (кабеля), к тому же неверно описан способ подключения его. На фото ниже (после текста статьи), этот выключатель.

Надувная доска для серфинга марки Body Glove. Причина: некачественный клей, что может привести к сдуванию доски во время плавания. На фото ниже (после текста статьи) доска показана.

Батареи для курения электронных сигарет марки BoxHot Glow Sticks, номера MLL002 и MLL009. Причина отзыва: повышенный риск перегрева при зарядке батареи.

Чистящее средство Pine-Sol разных видов и объёмов. Причина: эти товары, произведённые в период с января 2021 года по сентябрь 2022 могут содержать вредные бактерии (См. фото).

Шампуни марок Bed Head TIGI, Dove, Tresemmé разных видов и объёмов. Список отзываемых шампуней (см.фото):Mini shampooing sec Bed Head Dirty Secret 2.1 oz/58g, 100mL

Shampooing sec volume Clean TRESemmé, 121g

Shampooing sec Bed Head Dirty Secret 6.2 oz/179g, 300mL

Shampooing sec Bed Head OH Bee Hive 5 oz/142g, 238mL

Shampooing sec charbon + clarifiant Dove, 142g

Shampooing sec Dove Volume, 142g

Shampooing sec fraîcheur Clean TRESemmé, 206g

Shampooing sec frais et floral Dove Refresh + Care, 142g

Shampooing sec Go Active Dove Care Between Washes, 142g

Shampooing sec invisible Dove Care Between Washes, 142g

Shampooing sec noix de coco fraîche Dove Care Between Washes, 142g

Shampooing sec non parfumé Dove Refresh + Care, 142g

Shampooing sec revigorant Dove Care Between Washes, 142g

Shampooing sec volume Dove Refresh + Care, 32g

Shampooing volume Clean TRESemmé, 206g.

Заметим в заключение, что в Канаде отзыв товаров с рынка происходит регулярно.