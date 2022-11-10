Apple и Amazon объединились, чтобы продавать Айфоны по завышенной цене

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Корпорации Apple и Amazon в среду были обвинены в антимонопольном иске в сговоре с целью повышения цен на iPhone и iPad путем удаления почти всех других реселлеров новых продуктов Apple с веб-сайта Amazon.

Предложенный коллективный иск в федеральном суде Сиэтла возражает против соглашения, вступившего в силу в январе 2019 года. В соответствии с ним Apple предоставляла Amazon скидки до 10% на свои продукты в обмен на то, что Amazon позволяла только семи из 600 реселлеров оставаться на своей платформе.

Это превратило Amazon в доминирующего реселлера новых iPhone и iPad на своем веб-сайте. По словам истцов, до этого платформа продавала ограниченное количество продуктов Apple, а также их подделки.

В жалобе говорится, что цены выросли более чем на 10%, в то время как Apple стабилизировала цены в розничных магазинах. Скидки в размере 20% и более, которые когда-то были обычным явлением, больше не являются таковыми.

“Возведение барьеров для входа, чтобы не допустить конкурентов, и повышение цен после их устранения — это именно то поведение, для предотвращения которого Конгресс принял антимонопольное законодательство”, — говорится в иске.

Новый иск объединяет жителей США, купивших новые iPhone и iPad на Amazon с января 2019 года.

Онт требуют неуказанного тройного возмещения убытков, реституции и прекращения предполагаемого так называемого “группового бойкота” компаний.

Apple и Amazon не спешат комментировать данное дело.