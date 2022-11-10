Лего обвиняет Трюдо в недостаточном финансировании медицины провинции

В этой сфере всегда найдется куда приткнуть лишнюю копейку.

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего обвиняет Оттаву после неудачной встречи федералов и провинциальных министров здравоохранения, которая завершилась во вторник в Ванкувере.

Федеральное правительство отказалось увеличить свою долю финансирования системы здравоохранения. Этот вопрос является яблоком раздора между провинциями на протяжении как минимум двух десятилетий.

Уже в среду Лего поспешил заявить, что премьер-министр Джастин Трюдо не понимает потребностей провинций. Официальный Квебек недоволен, что федералы берут на себя только 22% расходов на здравоохранение в стране по сравнению с 78%, которые несут провинции.

“Мистер Трюдо думает, что он лучше, чем Кристиан Дюбе, решает, как потратить деньги”, — отметил Лего перед.

В то же время министр здравоохранения Британской Колумбии Адриан Дикс назвал окончание встречи “разочаровывающим”. Он объяснил, что министры провинций и территорий единодушно требуют увеличения федерального финансирования здравоохранения с 22% до 35%.