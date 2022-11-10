На борьбу с изменением климата: Квебек выделит кругленькую сумму развивающимся странам

В то же время премьер-министр провинции жалуется, что федералы выделяют мало денег на медицину.

Квебек говорится объявить о финансовом пожертвовании наиболее уязвимым странам, чтобы помочь им бороться с климатическим кризисом и адаптироваться к нему. Об этом перед отъездом в Египет объявил министр окружающей среды Квебека Бенуа Шаретт. Там состоится конференция Организации Объединенных Наций по изменению климата COP2.

Министр пока не уточнил деталей вклада, но отметил, что правительство возьмёт на себя “значительные обязательства по обеспечению климатической справедливости”.

“Это проблема, которая приобретает все большее значение, поэтому Квебек внесет свой вклад. Что касается сумм и целей этих обязательств, я должен попросить вас проявить терпение еще несколько дней, — сказал министр. – Очевидно, что мы слышим этот сигнал из нескольких южных стран, которые говорят, что они непосредственно испытывают последствия изменения климата”.

В то же время глава Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) заявил в среду, что многие бедные страны изо всех сил пытаются собрать средства для борьбы с изменением климата из-за своего тяжелого долгового бремени. Ахим Штайнер добавил, что по оценкам его агентства 54 страны мира в настоящее время сталкиваются с потенциальным “долговым кризисом”.

Глава программы сказал, что одно из предложений, обсуждаемых на климатическом саммите ООН, состоит в том, чтобы списать часть долга стран, если они возьмут на себя обязательство инвестировать в проекты экологически чистой энергии и адаптироваться к глобальному потеплению.

По недавней оценке деньги, необходимые для борьбы с изменением климата, составляют от 1 до 2 триллионов долларов США в год, что составляет небольшую часть от общего мирового богатства в 430 триллионов долларов США.