Республиканцы лидируют на выборах в США 

В большинстве штатов Америки на губернаторских выборах вырвались вперед республиканцы, сообщает 9 ноября агентство Bloomberg

В большинстве штатов Америки на губернаторских выборах вырвались вперед республиканцы, сообщает 9 ноября агентство Bloomberg.

Уточняется, что республиканцы лидируют на выборах в 16 штатах, а демократы лидируют в 14 штатах, всего же в США 50 штатов.

Сообщается, что республиканцы лидируют в штатах Алабаме, Арканзасе, Айове, Айдахо, Небраске, Нью-Гэмпшире, Огайо, Южной Каролине, Южной Дакоте, Теннесси, Техасе, Оклахоме, Джорджии, Вайоминге, Вермонте и на Аляске.

Готовность вести работу с представителями Республиканской партии вне зависимости от официальных результатов промежуточных выборов в Конгресс США выразил действующий президент США Джозеф Байден 9 ноября в публичном выступлении по итогам выборов.

«Вне зависимости от окончательного расклада голосов, а их подсчет продолжается, я готов работать с моими республиканскими коллегами», — заявил Байден.

Президент США выразил надежду, что и представители Республиканской партии также продемонстрируют готовность к конструктивной работе с Белым домом, оправдав ожидания избирателей.

Свое поражение на выборах в палату представителей США признал председатель предвыборного комитета Демократической партии в Конгрессе США Шон Патрик Мэлони, сообщает 9 ноября телеканал Fox News.

На пресс-конференции Мэлони сказал, что позвонил кандидату от республиканцев Майку Лоулеру и поздравил его с «хорошей победой» в 17-м избирательном округе Нью-Йорка.

Согласно политическому отчету Кука, поражение Мэлони стало первым с 1992 года для действующего председателя предвыборного комитета демократов в палате представителей. Мэлони, член Конгресса с 2012 года, добивался переизбрания этой осенью в надежде сохранить свое место в 17-м избирательном округе Нью-Йорка против Лоулера.

Лоулер работает в ассамблее (нижней законодательной палате) штата Нью-Йорк и является партнером Checkmate Strategies, консалтинговой фирмы по коммуникациям и кампаниям.

Во время дебатов 12 октября два кандидата обсуждали самые разные вопросы, от экономики до абортов. Лоулер подверг критике Закон о снижении инфляции, за который голосовал Мэлони, и пообещал проголосовать за сокращение государственных расходов.

Тем временем Мэлони удвоил свою поддержку законопроекта, сославшись на его предельные цены на лекарства, отпускаемые по рецепту, и положения Medicare.

Лоулер выразил свое несогласие с жестким запретом на аборты, заявив, что, хотя он и выступает за жизнь, он верит в исключения для случаев инцеста, изнасилования и угрозы жизни матери.

Мэлони, с другой стороны, решительно выступает за право на аборт. Он был соавтором Закона об охране здоровья женщин 2022 года, который стремился кодифицировать и даже расширить право на аборт.

Эта победа республиканцев стала одной из многих сравнительно неожиданных побед на северо-востоке США, считающемся оплотом демократов.