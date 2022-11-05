Год назад в тех же краях школьный автобус был поврежден выпавшими из грузовика брёвнами.

Трое детей и двое взрослых пострадали в результате аварии с участием школьного автобуса и бортового грузовика в Спрус-Гроув, к западу от Эдмонтона, Альберта, в пятницу утром. Двое мальчиков находятся в критическом состоянии.

Авария произошла около 8:15 утра. Школьный автобус двигался на север по Голден-Спайк-роуд, когда в него врезался грузовик.

На момент столкновения в автобусе находились только трое детей. По предварительным данным, им от 8 до 13 лет.

Пассажирская сторона школьного автобуса получила значительные повреждения, а грузовик перевернулся на бок.

Очевидцы, которые поспешили на помощь пострадавшим, сообщают, что “один ребенок лёжал посреди перекрестка, а второй в канаве возле дороги”. Лица и руки мальчиков были в крови, однако они были в сознании. Двое детей доставлены в больницу в критическом состоянии.

Третьему ребенку – девочке – повезло больше. Ее забрали с места происшествия и отвезли в больницу родители. Врачи сообщают, что ее жизни ничего не угрожает.

Двое водителей автобуса также пострадали. Женщина 60 лет и мужчина 40 лет были госпитализированы в “тяжелом, но стабильном состоянии”.

Пока неизвестно, что стало причиной крушения. Полиция сообщает, что еще слишком рано говорить о том, были ли дорожные условия причиной (монреальцы в футболках не верят, что окресностях Эдмонтона уже лежит снег)

Более пяти лет местные жители жалуются городским властям и называют данный перекресток опасным. Однако за это время город так и не увидел проблем в этой развязке.