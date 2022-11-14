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Новости Новости Канады “Оригинальный рецепт”: суп из Тим Хортонс отзывается в разных частях Канады из-за наличия жуков

“Оригинальный рецепт”: суп из Тим Хортонс отзывается в разных частях Канады из-за наличия жуков

Olga Fedak Ноя 13, 2022 Новости Канады, Общество, Происшествия Оставить комментарий 52 Просмотров

И как тут выжить среди опасных зонтов и шампуней.

Отдельные партии куриного супа с лапшой Тим Хортонс были отозваны в Альберте и Онтарио из-за присутствия дополнительного незапланированного компонента — жуков.

По данным Канадского агентства по надзору за продуктами питания (CFIA), суповая основа была продана различным отелям, ресторанам и другим учреждениям в двух провинциях. Опасные продукты были проданы до 20 октября включительно.

При этом аналогичный суп, который продавался в других провинциях и территориях Канады считается безопасным, поскольку поставлялся в закусочные другим контрагентом.

Отзыв также не касается законсервированного супа Tim Hortons, который продается в магазнах продовольственных товаров.

На данным момент нет сообщений о том, что из-за “оригинального” супа посетители получили проблемы со здоровьем.

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