“Оригинальный рецепт”: суп из Тим Хортонс отзывается в разных частях Канады из-за наличия жуков

И как тут выжить среди опасных зонтов и шампуней.

Отдельные партии куриного супа с лапшой Тим Хортонс были отозваны в Альберте и Онтарио из-за присутствия дополнительного незапланированного компонента — жуков.

По данным Канадского агентства по надзору за продуктами питания (CFIA), суповая основа была продана различным отелям, ресторанам и другим учреждениям в двух провинциях. Опасные продукты были проданы до 20 октября включительно.

При этом аналогичный суп, который продавался в других провинциях и территориях Канады считается безопасным, поскольку поставлялся в закусочные другим контрагентом.

Отзыв также не касается законсервированного супа Tim Hortons, который продается в магазнах продовольственных товаров.

На данным момент нет сообщений о том, что из-за “оригинального” супа посетители получили проблемы со здоровьем.