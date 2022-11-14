BIG представила фотографии Ванкуверского дома и небоскребов Telus Sky

Группа компаний Bjarke Ingels Group (BIG) представила первые фотографии Ванкуверского дома и небоскребов Telus Sky в Канаде

Группа компаний Bjarke Ingels Group (BIG) представила первые фотографии Ванкуверского дома и небоскребов Telus Sky в Канаде. Об этом 12 ноября пишет портал Designboom.

Как ранее сообщалось на designboom, Vancouver House представляет собой жилую высотку у главного входа в Ванкувер. Волнообразный профиль здания изгибается вверх от треугольного основания, постепенно переходя в прямоугольную геометрию, которая увеличивается в высоту.

Между тем, Telus Sky Tower в центре Калгари представляет собой многофункциональное высотное здание с волнообразным силуэтом. Пикселизированный фасад выходит за пределы участка, образуя ряд навесов, террас и лаунджей.

Объемность дома в Ванкувере обусловлена очень сложным участком, на котором он стоит. Небоскреб плавно поднимается от земли и расширяется вверх, как «джинн из бутылки». В результате структура приобретает почти сюрреалистическую волнистую форму, которая реагирует и приспосабливается к своему окружению.

Проект Vancouver House, разработанный Westbank и спроектированный Bjarke Ingels Group, достигает 149 м в высоту и состоит из четырех отдельных зданий, возвышающихся над новым прибрежным сообществом. Уникально расположенная из-за своей высоты и близости к реке, жилая башня предлагает вид как на воду, так и на горы, обеспечивая визуальный доступ к просторам природного ландшафта Ванкувера.