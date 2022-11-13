Несколько малоизвестных фактов из нашей истории. Лингвистика, но не только

Малополезные, но всё же интересные и увлекательные сведения из самых разных областей знания. На сей раз, из лингвистики.

Пуризм, это стремление уберечь родной язык от засорения иностранными словами. Но не крайняя степень чопорности и не разделение взглядов на устройство мира былых народов.

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Белокурый – это “покрытый белой пылью”.

Белобрысый – означает то же самое “покрытый белой пылью”

Бры – это древнерусское слово, означающее “бровь”, “курь” – пыль.

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Забубённый – любитель гулять, мот, прощелыга. Слово происходит от слова “бубен” – музыкальный инструмент из натянутой на каркас кожи и колокольчиков.

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Дурак – слово от “дурый” (глупый). но в тюркских языках оно означает “медлительный” (по-турецки “дурак” – стоп). По-гречески тоурос (в некоторых районах «дурос») – неистовый.

Болван – в древнерусском языке означало “бревно”. В тюркских языках это столб с указаниями или просто статуя.

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Интересна психология народов в отношении значения слов: Например, в Баварии пиво не считается напитком, тем более, алкогольным. Его определяют, как основную еду в потреблении. И со словом «пить» его никак не ассоциируют.

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Весёлый журнал «Красная Бурда» оригинально трактует понятие Атлас мира (по аналогии с понятием Трубка мира): Атлас мира, это кусок материи, передаваемый индейцами по кругу, когда они сидят у костра и договариваются о прекращении войны.

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В парижской тюрьме Консьержери, что рядом со Святой Часовней, три башни. Согласно переводу романа Гюго «Собор Парижской богоматери», первую башню на русский язык перевели, как Часовая башня (на ней в 1370 году были установлены первые в городебашенные часы), вторая башня называется Серебряной, потому что в ней хранилась государственная казна (Argent). Третья на русский язык переведена, как башня Говорун, потому что в ней заключенных пытали, после чего они признавались в преступлениях.