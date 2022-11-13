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Набережная в Старом порту Монреаля. Лето. Фото Меган Хорхенсен.

Малоизвестные факты и фактики из истории

Megan Jorgensen Ноя 13, 2022 Меган Хорхенсен, Новости, Общество, Отдых, Это интересно Оставить комментарий 58 Просмотров

Несколько малоизвестных фактов из нашей истории. Лингвистика, но не только

Малополезные, но всё же интересные и увлекательные сведения из самых разных областей знания. На сей раз, из лингвистики.

Пуризм, это стремление уберечь родной язык от засорения иностранными словами. Но не крайняя степень чопорности и не разделение взглядов на устройство мира былых народов.

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Белокурый – это “покрытый белой пылью”.

Белобрысый – означает то же самое “покрытый белой пылью”

Бры – это древнерусское слово, означающее “бровь”, “курь” – пыль.

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Забубённый – любитель гулять, мот, прощелыга. Слово происходит от слова “бубен” – музыкальный инструмент из натянутой на каркас кожи и колокольчиков.

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Дурак – слово от “дурый” (глупый). но в тюркских языках оно означает “медлительный” (по-турецки “дурак” – стоп). По-гречески тоурос (в некоторых районах «дурос») – неистовый.

Болван – в древнерусском языке означало “бревно”. В тюркских языках это столб с указаниями или просто статуя.

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Интересна психология народов в отношении значения слов: Например, в Баварии пиво не считается напитком, тем более, алкогольным. Его определяют, как основную еду в потреблении. И со словом «пить» его никак не ассоциируют.

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Весёлый журнал «Красная Бурда» оригинально трактует понятие Атлас мира (по аналогии с понятием Трубка мира): Атлас мира, это кусок материи, передаваемый индейцами по кругу, когда они сидят у костра и договариваются о прекращении войны.
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В парижской тюрьме Консьержери, что рядом со Святой Часовней, три башни. Согласно переводу романа Гюго «Собор Парижской богоматери», первую башню на русский язык перевели, как Часовая башня (на ней в 1370 году были установлены первые в городебашенные часы), вторая башня называется Серебряной, потому что в ней хранилась государственная казна (Argent). Третья на русский язык переведена, как башня Говорун, потому что в ней заключенных пытали, после чего они признавались в преступлениях.

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