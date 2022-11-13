Несколько рецептов кофе. Простых, без особых изысков, но очень приятных на вкус рецептов

Утренний кофе – как его приготовить… пять совершенно разных рецептов. Выбирай по вкусу, все замечательные.

Кофе Зимний

Кофе, который (по названию чувствуется, не правда ли?) пью зимними утрами. Весьма помогает сбросить сонливость. Отправляешься на работу бодрой и веселой.

Готовится кофе сложновато, но “оно того стоит”. Если будет четыре порции, то вот пропорции составляющих:

На пять чашек холодной воды:

150 граммов молотого кофе

8 штук гвоздики

Десяток горошин черного перца

Одна чашка сливок (можно взбитых сливок)

Полчашки какао

Сахар по вкусу

Пол-чайной ложечки ванили

Четыре лимона.

Готовим кофе так:

1. Каждый лимон режем на четыре дольки

2. Кладем лимоны с гвоздикой и перцем в холодную воду и кипятим минут десять на слабом огне, чтобы вода не выпарилась.

3. Когда отвар настоится минут десять, процеживаем

4. Отваром заливаем молотый кофе в кофеварке.

5. Доводим кофе до кипения

6. Пока кофе доводится до кипения, взбиваем сливки, какао, сахар и ваниль

Разливаем кофе по чашкам, сверху добавляем сливки.

Можно посыпать кофе тертым шоколадом.

Кофе по-вермонтски

В Вермонте, – это такой штат в США, там еще Солженицын жил – подают любопытный кофе. В местных ресторанчиках и кофейнях, часто его готовят вот так:

Сосуд ставится на водяную баню. Когда сосуд нагреется. в него закладывается 4 столовые ложки молотого кофе и ложечка чайная сосновых иголок! Размешиваются без воды минуту. Затем заливается два стакана кипятка, который должен вновь вскипеть уже в сосуде, но как только вода закипит, огонь выключаем.

Кофе процеживается, после того, как настоялся минут десять. Сахар, сливки и т.д. добавляются по вкусу. Иногда добавляют немного черного перца молотого.

Кофе с сахарной карамелью

Необычный вкус у этого кофе. Очень сладкий, но одновременно и крепкий, как кофейная патока, что ли.

В любом случае, кофе получается очень вкусный. Привкус несколько острый жженного сахара, однако, не ухудшает, а, наоборот, улучшает вкус и аромат кофе.

Готовим его следующим образом:

1. Разгреваем сковороду

2. Высыпаем на неё десять ложек столовых сахарного песку

3. Доводим до светло-коричневого цвета, непрерывно размешивая

4. Снимаем песок с огня и добавляем в него немного холодной воды

5. Перемешиваем до получения однородного густого сиропа

6. В кофеварке смешиваем этот сироп 5 чашек свежезаваренного горячего кофе и 3 чашки горячего шоколада

7. Доводим смесь до кипения и снимаем с огня

8. Подаем на стол в разогретых кофейных чашечках изысканной работы.

Кофе Ночная смена

Приходится ночью работать. Иногда. А что поделать? Кто-нибудь обещал, что будет легко? И, как выяснилось, весьма бодрит по-особому сваренный кофе, который так ваша Майка и прозвала – «ночная смена».

Нa каждую порцию кофе (а можно заготовить порций десять на запас – чтоб всю ночь наслаждаться) :

Одну штучку гвоздики

1 горошину душистого перца

Щепотку корицы

2 ложки мелко намолотого кофе

Сливки по вкусу

Варите кофе в кофеварке, как обычно. Но в середине процесса забрасываете гвоздику, перец, корицу, ну, а сливки заливаете в чашку.

Не забудьте залить в термос через ситечко, если кофе сварили много, дабы настаивался напиток уже в закрытой посуде.

Кофе с инжиром

Очень необычный кофе. Угощали меня им в гостях, подав совершенно неожиданно, не пояснив, что к чему. И, признаюсь, долго не могла догадаться, что ж там в этом кофе спряталось. Пока сердобольные хозяева не сжалились и не поведали, что инжир присутствует! Экзотический напиток, так сказать. Но гостям понравится, так что, не стесняйтесь, готовьте.

Как сварить кофе с инжиром:

Берете инжир, моете, просушиваете, режете мелкими кусочками Долго обжариваете кусочки инжира на сковороде, пока те не станут твердыми и хрустящими. Процедура действительно долгая – часа полтора займет. Жарите кофейные зерна – минут 20. Перемалываете кофе вместе с инжиром (пополам кофе и инжира). Варите кофе, как обычно. Сахар добавляется по вкусу, сливки – не нужны, чтобы не перебивать изумительный вкус.

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