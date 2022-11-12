Цикорий или чашка кофе: что полезнее?

С какого напитка начать свой день, что выпить после обеда, чем побаловать себя в течение дня или перед сном, за просмотром любимого сериала? Кофе или Цикорий?

С какого напитка начать свой день, что выпить после обеда, чем побаловать себя в течение дня или перед сном, за просмотром любимого сериала? Кофе или Цикорий? У каждого из этих популярных напитков есть свои особенности. Многие из нас встречают утро с чашкой кофе. Но сегодня многие диетологи предлагают в качестве альтернативы кофе – цикорий. У этого напитка насыщенный горьковатый вкус, он тоже даёт бодрящий эффект, но не содержит при этом кофеина.

В отличие от кофе, умеренно употребляя цикорий, можно снизить проявления стресса, защитить печень, почки, поджелудочную железу и даже предотвратить диабет, выводит шлаки из организма, очищает кровь и лимфу, нормализует обмен веществ. Таким образом, цикорий приносит пользу человеку, в то время как кофе может стать причиной кофеиновой зависимости.

Кофеин вызывает обезвоживание организма. Если вы постоянно пьете кофе, не забудьте увеличить свою норму потребления воды. С одной стороны, кофе помогает взбодриться, улучшает концентрацию, оказывает положительное влияние на метаболизм и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Но с другой стороны кофе имеет побочные эффекты. У человека, который выпил слишком много кофе, учащается пульс, повышается кровяное давление, отмечаются серьезные проблемы с засыпанием. Кофе не рекомендуется пить тем, у кого есть проблемы с пищеварительной системой, особенно на голодный желудок.

При отсутствии медицинских противопоказаний кофе пить можно, но в разумных количествах. Нормой считается 1-2 чашки в день. Аромат цикория отдаленно похож на кофейный, особенно у гранулированных сортов. Внешне цикорий и кофе, особенно когда напиток уже готов, различить практически невозможно. Что необычного в составе цикория?

Инулин

Витамины А, B1, B2, B3 (PP), B5, B6, B9, С,

Минеральные вещества: калий, кальций, магний, натрий, фосфор, железо, медь, селен, цинк, марганец.

Инулин: полисахарид, который хорошо растворяется в горячей воде. Способствует снижению уровня сахара в крови, улучшению обмена веществ и пищеварения.

Одно из самых удивительных свойств цикория — помогать организму взрослого человека усваивать кальций из молока. Вкусная парочка «цикорий + молоко» обогащает организм кальцием! В отличие от кофе, цикорий успокаивает и его можно и нужно пить на ночь, чтобы было легче заснуть. Цикорий расслабляет нервную систему.

Клинические исследования – одно в Университете Абердина, второе из Бельгии и Германии – демонстрируют, что инулин в рационе помогает увеличить концентрацию определенных полезных бактерий в кишечнике. Также цикорий для пищеварения полезен уменьшением частоты запоров, поэтому может быть назначен людям с плохой перистальтикой кишечника. Но вот антибиотикам цикорий не пара, с ним лекарственные препараты работают хуже.

Кроме того, напиток не показан астматикам, у них он может вызвать усиление кашля, страдающим аллергией на витамин С, да и вообще аллергикам следует очень осторожно относиться к этому растению, начинать употребление с малых доз и следить за реакцией организма. Стоит ли попробовать цикорий вместо кофе? Безусловно, у напитка из цикория много полезных свойств. Он может стать хорошей заменой кофе, особенно если вы планируете по каким-то причинам отказаться от кофеина. Если вы не готовы сразу отказаться от кофе, попробуйте переходить на цикорий плавно, смешивая эти два напитка.

Вывод:

У каждого напитка индивидуальный вкус и аромат, они по-разному влияют на организм, разные противопоказания и показания к применению. Стоит запомнить простые рекомендации. Кофе показан здоровым людям и пить его следует в первой половине дня. По некоторым данным идеальное время для него 12-14 часов, именно в этот период организму нужна подзарядка. А вот цикорий придется к месту вечером, когда нужно уравновесить нервную систему после трудового дня. Также можно пить его днём и с сахаром.

Сколько цикория можно пить в день? Взрослым людям без противопоказаний можно употреблять до 60 г цикория в день. Это от трех до пяти чашек напитка в зависимости от крепости заваривания.