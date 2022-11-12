Неизвестная Канада: Оттава

Оттава – столица Канады. Расположена в восточной части провинции Онтарио на берегу реки Оттавы, по которой проходит граница между провинциями Онтарио и Квебек. Оттава — четвёртый по величине город страны и второй по величине город Онтарио.

Оттава – столица Канады. Расположена в восточной части провинции Онтарио на берегу реки Оттавы, по которой проходит граница между провинциями Онтарио и Квебек. Оттава — четвёртый по величине город страны и второй по величине город Онтарио. Вместе с расположенным с квебекской стороны реки городом Гатино и рядом других муниципалитетов Оттава входит в Национальную столичную область. Население Оттавы — 883 тысячи жителей, вместе с Гатино — 1 миллион 236 тысяч (по данным переписи населения 2011 года). Городское управление осуществляет муниципальный совет во главе с мэром. Пост мэра с 1 декабря 2010 года занимает Джим Уотсон.

Город был основан в 1820-е годы как лагерь солдат и ремесленников, строивших канал Ридо, а в 1850 году получил официальный статус города лесорубов и лесосплавщиков. До 1855 года город носил название Байтаун в честь подполковника Джона Бая, который руководил работами по постройке канала Ридо.

С 31 декабря 1857 года Оттава — столица объединённой провинции Канада, с 1867 года — столица государства Канада. В дальнейшем город развивался как транспортный и промышленный центр, а во второй половине XX века пережил масштабную перестройку, направленную на улучшение городской экологии.

Оттава располагается в юго-восточной части канадской провинции Онтарио, на её границе с провинцией Квебек, на берегах одноименной реки, а также реки Ридо и канала Ридо, в месте слияния которых с рекой Оттавой расположен городской центр. На северном берегу реки Оттавы находится город Гатино, включённый вместе с Оттавой в единую городскую агломерацию — Национальную столичную область. Оттава расположена в низменной равнинной местности, высота в районе международного аэропорта им. Макдональда — Картье составляет 114 м, а наивысшая точка города находится на высоте 166 м над уровнем моря. Ближайший горный массив — Аппалачи. Оттава, как и вся восточная часть провинции Онтарио и провинция Квебек, находится в североамериканском восточном часовом поясе, отставая от всемирного координированного времени на пять часов зимой и на четыре – летом.

Оттава, представляющая собой единую переписную область, административно разделена на 23 избирательных округа. Помимо этого, город административно разделён на почтовые регионы и полицейские округа. До 2001 года территория Оттавы составляла лишь небольшую часть от современной. В 2001 году к ней были присоединены 10 муниципальных образований: Ванье, Глостер, Голборн, Камберленд, Каната, Непин, Осгуд, Ридо, Роклифф-парк и Уэст-Карлтон.

В настоящее время деление города на исторические районы (англ. neighbourhoods) активно используется компаниями по недвижимости, однако управление в Оттаве полностью централизовано, местные советы бывших тауншипов ликвидированы и вся городская власть сосредоточена в городской администрации. Местные общинные центры (англ. community centres) — добровольные организации, обеспечивающие взаимодействие жителей районов и предоставляющие ряд социальных услуг; эти центры не являются органами власти, и жители города вправе обращаться в любой из них, а не только непосредственно по месту жительства. Количество общинных центров примерно соответствует, но не совпадает с количеством исторических районов: в Коалицию общественных центров Оттавы входит 14 таких организаций, в ведении которых находятся некоторые аспекты здравоохранения и распределения ресурсов.

Оттава входит в Национальный столичный регион Канады, расположенный частично в провинции Онтарио, а частично в Квебеке. На квебекской стороне реки Оттава в Национальный столичный регион входят бывшие города Гатино, Халл и Эйлмер и два региональных совета района Оттава; все они практически одновременно с расширением правобережной Оттавы стали частями единого города Гатино. Сам объединённый город Гатино, в свою очередь, часто рассматривается (в том числе Статистическим управлением Канады) как часть городской агломерации Оттава-Гатино. Часть городской недвижимости и других объектов Оттавы и Гатино, как результат их включения в Национальную столичную область, находится не в муниципальном подчинении, а в ведении Национальной столичной комиссии, подотчётной федеральному парламенту.

Оттава расположена на стыке двух климатических регионов Онтарио — Восточных округов и Ренфру (первый в целом несколько более тёплый и существенно более влажный). Климат умеренный континентальный, с жарким летом и холодной зимой. По словам климатолога из министерства окружающей среды Канады Дэвида Филлипса, Оттава — самая снежная из мировых столиц и третья из числа самых холодных. Средняя температура января −11 °C, июля 20,3 °C. Рекордно высокая зафиксированная температура 37,8 °C (август 1944 года), рекордно низкая температура в районе международного аэропорта Оттавы −36,1 °C (февраль 1943 года); в районе министерства сельского хозяйства Канады зафиксирована температура −38,9 °C. Ежегодная норма осадков 943 мм в год, из них в виде дождя 732 мм. Средняя норма выпадения снега в год 235,7 см, наиболее снежный месяц — декабрь (в среднем 57 см снега), однако рекордный снегопад (свыше 40 см снега в день) зафиксирован в феврале 1947 года. Преобладающие ветры — южные и западные.

По данным переписи населения 2011 года Оттава занимала четвёртое место среди городов Канады по населению, уступая Торонто, Монреалю и Калгари и опережая Эдмонтон, Виннипег и Ванкувер. В провинции Онтарио Оттава — второй по численности населения город. Население Оттавы, составлявшее по данным переписи населения 1891 года 44 тыс. человек, в 2011 году приближалось к 900 тысячам (с учётом населённых пунктов, включённых в муниципальные границы в 2001 году). Население городской агломерации Оттава-Гатино в 2011 году превышало 1,2 млн человек. Средний возраст населения Оттавы составлял по данным последней переписи 39,2 года; 16,8% населения были в возрасте младше 15 лет, а 13,2% — в возрасте 65 лет и старше.

Оттава как поселение основана в 20-е гг. XIX в. До европейской колонизации территории Канады район Оттавы был местом встреч и торговли индейцев. В 1800 г. на том месте, где сливаются три реки — Ридо, Оттава и Гатино — осели первые поселенцы. Уроженец Массачусетса лесоруб Филемон Райт, его родственники и горстка друзей облюбовали это место для постоянного проживания. Они построили бревенчатые жилища, лесопилку. Отстроенную деревню нарекли Байтаун, что явилось искажением «Оттава» — названия одной из рек. На языке индейцев «Оттава» означает «Место встреч».

В 1827 г. между рекой Оттавой и озером Онтарио началось сооружение канала, кратчайшим путем соединившего Монреаль с озером Онтарио. К 1832 г. канал был закончен. Оттава к этому времени была деревянным городом, насчитывающим уже более 10 тысяч жителей. Тем не менее статус города Оттава получила только в 1854 г. Именно с этого времени она носит современное название. В середине XIX в. (в 1857 г.) Верхняя Канада (провинция Онтарио) объединилась Нижней (провинцией Квебек). Возник вопрос столице. Многие крупные канадские города боролись за право получить этот статус. В 1857 г. английская королева Виктория издала указ, по которому Оттава получила право быть столицей Канады, так как город находился на стыке двух провинций — английской и французской, соперничающих между собой. В дальнейшем, после образования доминиона Канада (1867 г.), Оттава стала его столицей.

Современная Оттава считается одним из самых удобных и спокойных административных городов мира. Район столицы Канады является четвертым по величине метрополисом страны, уступающим только Торонто, Монреалю и Ванкуверу. Регион Оттавы представляет 3,1% населения Канады. Общий уровень преступности в Оттаве достаточно низкий, а уличная безопасность строго поддерживается полицейскими патрулями. Туристам советуется быть бдительнее в спальных районах Оттавы, на вокзалах и в общественном транспорте, а особенно — рядом с «черными» кварталами. Перемещаясь по городу, стоит при себе иметь минимальную сумму и не брать все документы. Крупные суммы денег, документы и ценные вещи безопаснее оставить в сейфе отеля.

Оттава является идеальнейшим местом для отдыха. В этом плане в первую очередь стоит отметить большое количество великолепных городских парков. Из них самым известным стал парк Гатине: зимой там можно кататься на лыжах, а летом устраивать пикники и ездить на велосипедах. Также в Оттаве на канале Ридо расположен самый длинный в мире открытый каток. А вообще, местные горожане любят спорт, поэтому во многих барах, кафе и пабах показывают прямые спортивные трансляции (хоккей, футбол, бейсбол и др.). Среди любителей ночных увеселений наибольшей популярностью пользуются пешеходная улица Sparks, где часто устраиваются флэш-мобы и район возле рынка Byward Marketс всемирно известными клубами Helsinki и Heaven, а также многочисленными барами и пабами.

Каждой весной в городе проходит красивейший праздник — Фестиваль тюльпанов. Во время его проведения во всех парках Оттавы из неимоверного количества цветов создается своеобразная мозаика красоты и цвета, от которой невозможно оторвать глаз. Кстати, цветы для фестиваля ежегодно посылают голландцы в благодарность за то, что во время войны Канада приютила королевскую семью Нидерландов.