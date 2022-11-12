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Новости В Мире Республиканцы получили на одно место больше в Сенате

Республиканцы получили на одно место больше в Сенате

Виктория Христова Ноя 12, 2022 В Мире, Новости, Новости Америки Комментарии к записи Республиканцы получили на одно место больше в Сенате отключены 50 Просмотров

Республиканцы начали склонять в свою сторону весы и в Сенате. Сейчас у представителей Демократической партии США 48 мест, у представителей Республиканской партии — 49, 12 ноября сообщает информпортал Axios

Республиканцы начали склонять в свою сторону весы и в Сенате. Сейчас у представителей Демократической партии США 48 мест, у представителей Республиканской партии — 49, 12 ноября сообщает информпортал Axios.

Контроль над конгрессом США «висит на волоске», отмечает издание, республиканцы лидируют в гонке за контроль над палатой представителей. Окончательный расклад политических сил в Сенате будет зависеть от результатов голосования в трех штатах: Аризона, Джорджия и Невада.

Что касается палаты представителей конгресса США, то, по предварительным данным, 193 места в нем займут демократы, 211 — республиканцы. Расследованием злоупотреблений властью семье Байденов пригрозил конгрессмен-республиканец Джеймс Комер, 11 ноября сообщается на телеканале Fox News.

«У меня плохие новости для президента, если он думает, что республиканцы собираются закрывать глаза на злоупотребление влиянием со стороны семьи Байденов, как это делали демократы», — сказал Комер и добавил, что после проведения расследования в течение нескольких месяцев, в январе, при республиканском большинстве в американском парламенте, республиканцы развернут кампанию по обвинению семьи Байденов в злоупотреблении властью.

Среди обвинений могут содержаться уклонение от уплаты налогов, незаконное иностранное лоббирование и махинации с ценными бумагами, считает политик.

Также, по мнению телеканала, в случая получения республиканцами большинства в палате представителей Джим Джордан может присоединиться к расследованию в роли председателя судебного комитета палаты представителей.

 

 

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