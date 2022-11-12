Мужчина играл на саксофоне шесть часов не переставая, пока ему делали операцию на мозге

Удивительнейший факт о человеческом мозге. Оказывается, операция на мозге не мешает играть на музыкальном инструменте.

Маститые нейрохирурги и вообще врачи, независимо от специализации, поражены и пытаются найти пояснение удивительному и почти невероятному факту: В Италии, в октябре этого года во время сложной операци на мозге пациент попросил дать ему саксофон. Он так умолял врачей, что те уступили (возможно, в уверенности, что так он быстрее успокоится и заснёт под наркозом).

Пациент взял свой саксофон и заиграл на нём, не прерываясь, несмотря на то, что наркоз сработал и человек не ощущал боли, не реагировал на прикосновения, на вопросы, на всё, что происходило с ним и вокруг него.

Пациенту — 35 лет, имя его не называется, хотя названы инициалы — GZ (Джованни? Джузеппе?). Операция имела место в римской больнице Paideia, и проводил её нейрохирург Христиан Бронья (Christian Brogna), которому помогали десять ассистентов и медсестёр. О ходе операции рассказано на сайте больницы, и повествование сопровождается рядом иллюстаций.

Пациенту GZ была удалена опухоль мозга, развивающаяся в очень сложной зоне. Причём пациент левша, а, по словам хирурга, в таком случае проводить операцию ещё сложнее из-за особенностей головного мозга.

На самом деле, саксофон принесли в операционную палату с целью показать его после того, как больной очнётся, так как он очень любит музыку и любит играть, но после настойчивых просьб его вручили пациенту (продезинфицировав инструмент) до начала операции, после чего все были ошеломлены тем, что музыкант начал играть, начав с мелодии из фильма «История любви», затем он сыграл национальный гимн Италии, а затем продолжил концерт-соло в течение долгих часов. По его словам, музыкант не помнит, что именно он играл и почему выбирал определённые мелодии, но он чувствовал себя спокойно и в эти часы отдыхал душой и телом.

Уже после публикации удивительного факта врачи из разных стран откликнулись и вспомнили похожие случаи — в 2020 году виолончелист играл на операционном столе в Лондоне, в 2018 году у мужчины удалили опухоль мозга в то время, когда он играл на гитаре, а в 2017 году в Австрии ещё один пациент тоже играл на саксофоне. Так что мы видим редчайший, интереснейший, но не единичный случай!