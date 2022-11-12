Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Новости В Мире Пациент играл на саксофоне, пока ему делали операцию на мозге
saxophone
Момент операции и концерта-соло. Операция проводится на мозге, процесс проходит за пологом. Фото с больничного сайта.

Пациент играл на саксофоне, пока ему делали операцию на мозге

Megan Jorgensen Ноя 12, 2022 В Мире, Здоровье, медицина, Меган Хорхенсен, Новости, Общество, Это интересно Оставить комментарий 34 Просмотров

Мужчина играл на саксофоне шесть часов не переставая, пока ему делали операцию на мозге

Удивительнейший факт о человеческом мозге. Оказывается, операция на мозге не мешает играть на музыкальном инструменте.

Маститые нейрохирурги и вообще врачи, независимо от специализации, поражены и пытаются найти пояснение удивительному и почти невероятному факту: В Италии, в октябре этого года во время сложной операци на мозге пациент попросил дать ему саксофон. Он так умолял врачей, что те уступили (возможно, в уверенности, что так он быстрее успокоится и заснёт под наркозом).

Пациент взял свой саксофон и заиграл на нём, не прерываясь, несмотря на то, что наркоз сработал и человек не ощущал боли, не реагировал на прикосновения, на вопросы, на всё, что происходило с ним и вокруг него.

Пациенту — 35 лет, имя его не называется, хотя названы инициалы — GZ (Джованни? Джузеппе?). Операция имела место в римской больнице Paideia, и проводил её нейрохирург Христиан Бронья (Christian Brogna), которому помогали десять ассистентов и медсестёр. О ходе операции рассказано на сайте больницы, и повествование сопровождается рядом иллюстаций.

Пациенту GZ была удалена опухоль мозга, развивающаяся в очень сложной зоне. Причём пациент левша, а, по словам хирурга, в таком случае проводить операцию ещё сложнее из-за особенностей головного мозга.

На самом деле, саксофон принесли в операционную палату с целью показать его после того, как больной очнётся, так как он очень любит музыку и любит играть, но после настойчивых просьб его вручили пациенту (продезинфицировав инструмент) до начала операции, после чего все были ошеломлены тем, что музыкант начал играть, начав с мелодии из фильма «История любви», затем он сыграл национальный гимн Италии, а затем продолжил концерт-соло в течение долгих часов. По его словам, музыкант не помнит, что именно он играл и почему выбирал определённые мелодии, но он чувствовал себя спокойно и в эти часы отдыхал душой и телом.

Уже после публикации удивительного факта врачи из разных стран откликнулись и вспомнили похожие случаи — в 2020 году виолончелист играл на операционном столе в Лондоне, в 2018 году у мужчины удалили опухоль мозга в то время, когда он играл на гитаре, а в 2017 году в Австрии ещё один пациент тоже играл на саксофоне. Так что мы видим редчайший, интереснейший, но не единичный случай!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal