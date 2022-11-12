В Канаде найдена самая старая золотая монета за всю историю страны, выпущенная за 70 лет до открытия Америки

Обнаружение в песках одного из островов провинции Ньюфаундленд золотой монеты, вызвало переполох в среде историков.

Старинные монеты можно обнаружить в забытых тайниках или же даже в собственном подвале, ничего особенного в таких находках нет. Но когда золотую монету, отчеканенную в 1422 году, находят в прибрежной полосе одного из островов, представляющих канадскую провинцию Ньюфаундленд, археологи и историки напрягаются. И это понятно:

Монета была отчеканена за 70 лет до открытия Канады европейцами. Она явно не была упрятна в тайник, в недавние времена, она лежала в почве, то есть, скорее всего, была утеряна владельцем. Монета считалась и в те времена весьма дорогим достоянием, и вряд ли рыбаки и мореплаватели брали с собой золотые монеты в длительные и опаснейшие путешествия в неизведанные воды. А если брали, то как и почему владелец потерял такие деньги? (если он их потерял, конечно).

Попала ли монета в Канаду до официального открытия Америки в 1492 году и до официального открытия Канады в 1534 году? Или же была привезена путешственником чуть более позднего времени? Ответа на вопрос пока нет. Но монета была выпущена в Лондоне во время царствования Генриха VI.

В месте обнаружения древней таинственной находки начаты раскопки, но точное место находки держится в тайне, дабы избежать наплыва любопытствующих и археологов-любителей.

До сего дня самой старой монетой, найденной в почве в Канаде, считалась монета, обнаруженная на месте историческгоо поселения Cupids Cove Plantation, тоже в Ньюфаундленде. Но та монета выпущена в 1490 году, то есть, незадолого до открытия Америки, и ничего удивительного нет в том, как она могла попасть в Канаду, когда страну уже посещали многочисленные рыбаки-баски и бретонцы.

В любом случае, для канадских историков открывается новое поле деятельности.