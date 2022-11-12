Как можно решить кризис доступности жилья в Канаде?

В то время как базовые цены на жилье упали по всей Канаде в этом году и, по прогнозам, еще больше снизятся в 2023 году, похоже, не видно конца проблемам доступности жилья, с которыми сталкиваются многие потенциальные покупатели.

В то время как базовые цены на жилье упали по всей Канаде в этом году и, по прогнозам, еще больше снизятся в 2023 году, похоже, не видно конца проблемам доступности жилья, с которыми сталкиваются многие потенциальные покупатели.

Это согласно новому отчету старшего экономиста BMO Capital Markets Сэла Гуатьери, зловеще озаглавленному “Снова начинается боль”, который указывает на то, что стоимость заимствований вряд ли снизится в ближайшее время – особенно с учетом того, что инфляция остается безудержной и, как сообщается, на горизонте дальнейшие повышения.

Падение цен на жилье потенциально может вернуть доступность жилья, и ожидается, что снижение цен на 20% в конечном итоге распространится на весь канадский рынок. Тем не менее, Банк Канады, как ожидается, повысит свою базовую ставку еще на 75 базисных пунктов, указал Гуатьери, повысив прогноз конечной ставки BMO на 0,5% благодаря “упрямо высокой инфляции”.

Эту оптимистичную оценку канадского рынка жилья поддержал Роберт Хог из RBC, чей недавний анализ рынка тихой осени описал низкую доступность жилья как “огромное препятствие”, которое можно решить только за счет снижения цен.

Ожидается, что эти цены достигнут дна следующей весной, сказал Хог, и к тому времени национальная базовая цена, вероятно, упадет на 14% с пика до минимума. Картина осложняется реальностью роста процентных ставок – например, в Ванкувере, где, по словам Хога, более высокие ставки “подорвали” доступность жилья.

“Массовое повышение процентных ставок на сегодняшний день и дальнейшее повышение на 25 базисных пунктов, ожидаемое от Банка Канады к концу года, по-прежнему будут создавать значительные трудности для покупателей”, – сказал он.

По данным Мониторинга доступности жилья Национального банка, во втором квартале этого года способность канадцев покупать жилье достигла худшего уровня за более чем 40 лет, при этом для обслуживания ипотеки на типичное жилье требуется 63,9% дохода.

Хотя цены на жилье еще не начали падать во 2 квартале, рост процентных ставок был основным виновником этой реальности, сказал банк, поскольку доступность жилья стала вторым самым резким квартальным ухудшением с начала записи.

Резкий рост процентных ставок в течение года подстегнул некоторые призывы к реформе ипотечного стресс-теста, проверки, проводимой для обеспечения того, чтобы заемщики могли позволить себе выплаты по ипотеке выше ставки, о которой они договорились.

По словам известного брокера, хотя тест помог канадцам пережить шок от резкого повышения ставок в течение этого года, его можно было бы немного скорректировать, чтобы облегчить проблемы с доступностью, с которыми сталкиваются многие покупатели.

“Теперь, когда эти повышения ставок произошли, возможно, [регуляторы] смогут сократить их”, – сказал канадскому специалисту по ипотечным кредитам Садик Буду (на фото вверху), главный брокер Approved Financial. “Возможно, это не обязательно должно быть на 2% [выше контрактной ставки]. Может быть, это не обязательно должно быть по пятилетней ставке.

“Они могли бы вернуться туда, где, если бы это было на три года или меньше, вам пришлось бы проходить квалификацию по трехлетней заявленной ставке. Если это больше трех лет, вы имеете право на свою фактическую ставку – точно так же, как это было до того, как они ввели стресс-тест.

“На протяжении десятилетий люди придерживались этой модели, и она прекрасно работала. Если мы возвращаемся к тому, какие ставки были 10 лет назад, 15 лет назад, почему мы не можем вернуться к тому, как мы квалифицировали [заемщиков] 10 лет назад?”

Другим предложением, которое обычно выдвигается среди представителей ипотечной индустрии, является возможное введение более длительной амортизации, меры, которая могла бы облегчить доступность для контингента покупателей, впервые приобретающих жилье, и сделать их путь к домовладению более простым.

“Я действительно верю, что куда мы можем пойти с более высокой амортизацией – я говорю о 35 или 40 годах – так это на рынок для начинающих покупателей”, – сказал Буду. “Я бы посмотрел на это так: если вы первый покупатель, традиционно за последние 30 лет, возвращаясь еще дальше, вы бы купили дом и прожили в нем всю свою жизнь.

“Сейчас это не реальность. Вы покупаете дом [на], вероятно, от трех до пяти лет и занимаетесь чем-то другим. Изменения в жизни и размере семьи вызывают эти переходы из одного дома в другой. На самом деле никто не останется в этом доме на 30, 35 или 40 лет. Так почему бы не предоставить начинающему покупателю жилья более высокую амортизацию, чтобы помочь ему выйти на рынок?”

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