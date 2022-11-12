Десятки жителей Квебека стали жертвами брачных аферистов. Судят пойманных мошенников, но это верхушка айсберга

Несмотря на постоянные предупреждения, народ всё так же ловится на «любовь, найденную в Интернете» и добровольно платит мошенникам баснословные суммы.

Ни в коем случае не утверждаем, что невозможно познакомиться с родственной душой в Интернете и завязать близкие отношения уже наяву. Но в любом случае нельзя забывать, что мошенников, играющих на чувствах, тоже полным полно, а уж способов обмишурить человека, ищущего родственную душу, полным полно. Случаи, когда «российский космонавт, который не может вернуться на Землю, пока не оплатит билет из Космоса домой» успешно вымогает деньги из японской провинциалки, кончано, из ряда вон выходящи, но есть масса других способов, на которые ловятся даже умудрённые граждане.

Службы охраны правопорядка Квебека сообщили об очередном разоблачении группы мошенников. Те сосредоточили свои усилия на франкоязычных квебекцах и успешно вытащили около 2 миллионов 400 тысяч долларов из сорока граждан (в среднем, по 60 тысяч долларов с человека!) за пару лет деятельности. И кто знает, сколько ещё народу попалось бы в их сети, если бы они не были разоблачены.

На сей раз речь идёт о группе, хорошо организованной и прекрасно владеющей навыками общения, психологии, умения манипулировать. Мошенники базировались в двух местах — в городе Леви, что расположен напротив города Квебек, и во франкоязычной африканской стране Кот-д’Ивуар. Главарём банды были некий Sogli-Espoir Kouassi, его супруга Akissi-Chirstelle и их друго Yapo Landry N’Cho. В подчинении у них были несколько десятков помощников.

В пятницу, 11 ноября 2022 года, все трое признали себя виновными в получении преступным путём денег на сумму свыше пяти тысяч долларов и обмане 39 жителей Квебека. Половина жертв — женщины возраста от 39 до 85 лет.

Методы преступников были стандартными — создание профилей в Фейсбуке, снабжённых убедительными фотографиями квебекцев или европейцев, рассказы о себе («я ювелир из квебекского города Гатино», «я инженер из города Шеффервиль, где у меня большой дом, но я одинок…», «работаю в дизайнерском отделе автокомпании Ламборджини, одинок, жена скончалась…»). Завязывались связи с потенциальными жертвами, начинался обмен сообщениями и личными фотографиями, иногда интимного свойства, но не очень откровенными, дабы не отпугнуть жертву).

Дальше — элементарно же. Иногда потенциальный жених подвергся избиению хулиганами, документы украдены, нужны пара тысяч долларов на поход к врачу. Или же неправедный арест (подставил сосед, например), нужны те же пара тысяч на взятку и т. д. И т. п. Иногда надо срочно оплатить операцию бабушке или внуку, иногда надо срочно купить билет к любимой, но вот счёт блокирован на неделю из-за ошибки в банке… Самое любопытное, люди клюют!

Одна женщина отправила этой группе общим счётом 170 тысяч долларов за четыре года «отношений» (её было рассказано, что «жених» попал в автоаварию в Марокко, а там уже надо деньги на ремонт машины местного араба, на подкуп властей, чтоб выпустили из страны, на би билет — потому что доступа к своему счёту оттуда нет и прочее. Вот 170 тысяч и натикало).

Действовали мошенники не просто с размахом, но изящно — если надо было общаться по телефону, то назначался человек с прекрасным французским прононсом или же с квебекским акцентом (в зависимости от ситуации), организовывались даже видео-встречи, где роль «ювелира», находившегося в собственном кабинете, играл урождённый квебекец (а не африканец, конечно).

Организаторы дела жадными не были! Наоборот, они оставляли себе 10-20 процентов доходов, остальными щедро делились с подельниками, правильно считая, что таким образом не просто привязывают ассистентов к себе, но и гарантируют их высокую отдачу и мотивированность.

Чем окончится процесс, говорить пока рано. Но это ещё один урок для потенциальных жертв мошенников — не ловитесь! Как только речь заходит о самой незначительной сумме, которую надо выплатить, дабы спасти «суженого», как только речь заходит о доступе к личной финансовой или другой информации (номер соц.карточки, например), – бросайте принца и бегите. Но опыт показывает, что все уговоры бесполезны — выбивание денег изящными способами из людей, готовых купиться на симптичных ловцов, будет успешно продолжаться.

Читаем и поражаемся: