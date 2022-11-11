Иммиграция с Александрой Мельниковой. Упрощенная иммиграция в Онтарио со знанием французского! И очень упрощенная иммиграция в Онтарио для рабочих и ремесленников!

Ко мне часто поступает вопрос, как можно повысить баллы по программе Экспресс Энтри, как можно получить ПМЖ, как быстро получить ПМЖ, обязательно ли знать языки на высоком уровне, чтобы быстро получить ПМЖ?

Итак, вы знаете французский, но не хотите жить в Квебеке? Один из вариантов для вас, подать на ПМЖ по провинциальной программе Онтарио для франкофонов. Вам нужно набрать между 460 и 480 баллов и этого уже хватит, чтобы получить приглашение на номинацию, тогда как федеральный порог приглашения на ПМЖ на данный момент почти 500 баллов. Программа подходит и для тех, кто уже в Канаде и кто находятся за ее пределами.

Отдельной категорией для франкофонов идут определенные профессии! Если вы медики или специалисты из сферы информационных технологий со знанием французского, провинция Онтарио вас заберет к себе, как только ваш балл в системе экспресс энтри достигнет всего 326 (эта выборка произошла 23 сентября)!!! Но что такое 326 баллов? Это высшее образование, опыт работы в своей стране от 3 лет и знание языка на уровне 7 (или В2). А вот возраст уже может быть далеко за сорок!!! Это прекрасная возможность для уже отточенных специалистов занять свое место под солнцем. Канадский опыт работы не обязателен.

Напоминаю, для того чтобы открыть профиль в системе экспресс энтри нужно иметь канадскую валидацию ваших дипломов и уже сданный язык (английский или французский).

А вот и еще одна феноменальная возможность получить приглашение остаться на ПМЖ в провинции Онтарио для тех, кому уже за сорок лет, они теряют много баллов из-за возраста и недостаточно хорошо дружат с языками. Если вы приобретете хотя бы год опыта работы в провинции Онтарио в профессиях категории квалифицированные рабочие или ремесленники, провинция Онтарио вас заберет из системы экспресс энтри с минимальным баллом 266 и выше! А уровень языка по этой категории нужен ТОЛЬКО 5. Вот только некоторые примеры этих профессий: плиточники, плотники, укладчики камня, укладчики крыш, электрики, сантехники, установщики окон, маляры, укладчики покрытий для полов и многие другие. Балл 266 и выше означает среднее образование, язык на уровень 5 и год опыта работы в Канаде.

Обращайтесь за консультацией и я вам с удовольствием подберу программу, которая подойдет именно Вам!

Если вам нужна консультация по иммиграции, пришлите запрос на емейл – info@skiimmigration.com.

Оставайтесь со мной, а я и дальше буду держать вас в курсе всей полезной и важной информации.

С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration»,

“Canada from coast to coast”

лицензированный иммиграционный консультант с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

T : 438-878-7755, e-mail: info@skiimmigration.com

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