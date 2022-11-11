Морковь: оранжевая польза на нашем столе

Все знают, что морковь полезна для здоровья. Давайте узнаем о ней немного больше!

Все знают, что морковь полезна для здоровья. Давайте узнаем о ней немного больше!

▫️ Первая морковь, которую обнаружил древний человек, была фиолетового цвета. Ее стали выращивать из-за душистых семян и зелени, так как употреблять в пищу сам корнеплод было нельзя из-за его сильной горечи. Со временем его удалось сделать сладким и не жестким. Позже появились красные, желтые и белые сорта моркови. А оранжевой она стала только в XVII веке.

▫️ В Калифорнийском городке Холтвиль ежегодно проходит фестиваль моркови. Каждый февраль в течение целой недели по городу идут парады платформ, украшенных морковью. Горожане могут посоревноваться в приготовлении лучшего блюда из моркови или последить за кулинарными поединками профи. Кроме того, здесь проходят соревнования, в которых корнеплод используют вместо спортивных снарядов, и многое другое.

▫️ Самую длинную морковь вырастили в Южном Уэльсе, Великобритания. Ее занесли в книгу рекордов Гиннеса с рекордным размером 5,84 метра! А самой тяжелой оказалась «морковка» весом в 8,61 кг, выращенная в 1988 году на Аляске.

▫️ В отличии от других типов овощей, которые лучше есть в сыром виде, морковь становится полезнее после термической обработки. Во время приготовления ломается жесткая клеточная структура моркови, высвобождая бета-каротин.

▫️ В странах Европы с 1991 года морковь признана фруктом. Связано это с законом, который европейцы решили не менять, а просто обойти. Португалия производит вкуснейшее варенье из моркови, которое экспортируется во все страны Европы, а по европейскому законодательству варенье можно варить только из фруктов. Поэтому в Европе теперь морковь – фрукт!