Экспорт сладкого картофеля из США увеличился в семь раз за 20 лет

Одним из крупнейших по объему мировых экспортеров сладкого картофеля (батата) стали за последние годы Соединенные Штаты Америки, согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО)

Одним из крупнейших по объему мировых экспортеров сладкого картофеля (батата) стали за последние годы Соединенные Штаты Америки, согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), 10 ноября сообщается на онлайн-платформе AgroPages.

Экспорт сладкого картофеля в свежем виде из США увеличился на 1157% с 2001 по 2021 год, а годовая стоимость экспорта выросла с $14 млн до $187 млн за тот же период. По мнению агроаналитиков, пропаганда пользы клубней для здоровья и расширение ассортимента продукции из батата, такой как чипсы из сладкого картофеля и картофель фри, способствовали расширению рынка.

С середины 2000-х до 2018 года экспорт в Великобританию и Европейский союз демонстрировал уверенный рост. Однако увеличение глобальной конкуренции и ущерб, нанесенный ураганом Флоренс урожаю 2019 года в Северной Каролине — штате, занимающем лидирующие позиции в производстве в США, — охладили экспортный рынок.

С 2018 по 2021 год экспорт в Великобританию сократился на 28%, а в Европейский Союз — на 12%. Между тем экспорт в Канаду продолжал расти.

По данным ФАО, в данный момент США занимают седьмое место в мире по производству сладкого картофеля. За последние 20 лет ведущие штаты страны более чем удвоили производство сладкого картофеля, чтобы удовлетворить растущий международный и внутренний спрос. В 2017 году производство сладкого картофеля в США достигло рекордного уровня.