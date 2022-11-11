Британия, Канада и Сингапур будут вместе создавать продукты для сети

Великобритания, Канада и Сингапур договорились о совместной работе по продвижению и поддержке мер кибербезопасности для продуктов, подключенных к Интернету, 10 ноября сообщает пресс-служба британского правительства.

Великобритания, Канада и Сингапур договорились о совместной работе по продвижению и поддержке мер кибербезопасности для продуктов, подключенных к Интернету, 10 ноября сообщает пресс-служба британского правительства.

«Рост числа продуктов, подключаемых к сети (также известных как Интернет вещей или „IoT“), предлагает большие преимущества для граждан и революцию в подключении. Однако во многих из этих продуктов в настоящее время отсутствуют даже базовые положения о кибербезопасности. В результате безопасность, конфиденциальность и безопасность потребителей находятся под угрозой, а экономика в целом уязвима для крупномасштабных кибератак, которые могут быть запущены через небезопасный IoT», — говорится в совместном сообщении.

Правительства Канады, Сингапура и Соединенного Королевства договорились о скоординированных действиях по встраиванию соответствующих защитных модулей в такие продукты на стадии проектирования.

Предполагается также разработать общие требования, стандарты и отраслевые руководства. Это необходимо для того, чтобы избежать дублирования разработок, дорогостоящих испытаний и аналогичных оценок, чтобы решить проблему, «связанную с необходимостью применения нескольких схем, основанных на идентичных или очень похожих требованиях».