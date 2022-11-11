Знаменитый П.К. Саббан завершает карьеру и становится спортивным комментатором

П.К. Саббану – 33 года. Он решил, что пора уходить с ледяного поля и заняться другими делами, но спорт он не забывает – станет спортивным комментатором.

Нет сомнений в том, что П.К. Саббан является одним из самых обаятельных хоккеистов и, вообще, спортсменов нашего времени. Человек-легенда, талантливый хоккеист, завоевавший признание миллионов зрителей.

P.K. Subban (под этим именем его знают все, хотя полное его имя — Pernell-Karl Sylvester Subban) родился в 1989 году в Торонто, в семье выходцев из Ямайки, то есть, ему 33 года. Он играл защитником за Montreal Canadiens (в монреальской команде он начинал карьеру в большом спорте и играл за монреальцев много лет), за Nashville Predators и за New Jersey Devils. Он завоевал несколько почётных призов, как лучший защитник года.

Саббан известен любовью к детям — он неоднократно навещает детские больницы, где играет с больными детишками, развлекает их, читает им сказки на ночь. Саббан делает щедрые пожертвования организациям, помогающим нуждающимся в поддержке детям.

Любопытной деталью является тот факт, что Саббан — один из редких чернокожих спортсменов, сделавших успешную карьёру в хоккее на льду, ведь, обычно, этот сугубо зимний вид спорта привлекает жителей северных стран. И сколько сделал этот замечательный спортсмен и замечательный человек в борьбе с расизмом своим поведением, своим отношением к окружающим и к детям, даже обсуждать как-то неприлично. Уж намного больше, чем активисты, сбрасывающие исторические памятники и вопящие о «расизме» при каждом задержании (правомерном или ошибочном) человека с определённым видом кожи (как будто людей с другими цветами кожи не задерживают ошибочно).

Достаточно вспомнить всеобщее уныние монреальцев, когда в 2016 году Саббан оставил ряды Canadiens de Montréal и перешёл в американскую команду — как переживали болельщики, как кляли руководство команды за то, что оно уступило Саббана другому клубу…

И вот хоккеист решил уйти на покой. Последние три года Саббан регулярно вёл спортивные передачи, участвовал в качестве комментатора игр, и получил признание и на этом поприще. Все, кто его слушал, сходятся на том, что и комментатор он отменный.

И вот Саббан подписал контракт на три года с сетью ESPN — самой популярной телекомпанией, занимающейся спортивными передачами. Талант нового комментатора несомнен, как и его харизма, как и его умение управлять чувствами людей. Хоккеист ушёл на пенсию, да здравствует телекомментатор! И нет сомнения в том, что и здесь Саббан проявит свои недюжинные способности.

Заметим, что у П.К. Саббана две сестры и два брата, и оба брата — Джордан и Малкольм стали известными хоккеистами, хотя и не достигли уровня знаменитого брата.