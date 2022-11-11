В Британии родился первый в мире бесполый котёнок. Случайность, аномалия или тенденция нашего времени?

Невиданный случай, о котором раньше не слышали – родился котёнок без каких-либо признаков пола, вообще бесполый.

Случаи гермофродитизма у животных известны, хотя они и очень редки — тогда у родивешегося животного есть признаки и мужских половых органов, и женских. Такое случается не чаще, чем рождение телёнка с шестью ногами или двумя головами. Но вот рождение совершенно бесполого живого существа зафиксировано впервые. И случай тут же привлёк внимание биологов и врачей, которые пытаются понять, чем вызван удивительный и невиданный факт.

У котёнка, найденного на улице и принесённого в британское общество защиты Кошек (Cats Protection) в городе Уоррингтон вообще не оказалось никаких следов и признаков пола. Мочеиспускательный канал завершается небольшим отверстием в самом низу живота, и всё. Его назвали Hope (Хоуп — Надежда или Надежд!), и за его развитием пристально наблюдают специалисты.

Отсутствие пола никак не сказывается на здоровье и на настроении котёнка. Его успешно вакцинировали, поставили ему микрочип и пристально изучают его в ходе игр и развлечений — Хоуп с удовольствием играет с людьми, прыгает, бегает, радуется жизни и пока не требует никакого особенного внимания.

Является ли аномалия редчайшей случайностью или же рождение бесполых особей символизирует тенденции нашего времени, когда мужчине достаточно объявить себя человеком другого пола, чтоб иметь право посещать туалеты для женщин, покажет время. Может, мы все, разнополые и есть аномалия, а правилом станет бесполость, и природа, наконец-то, берёт своё!