Антисемит, сторонник Адольфа, любитель исламистов? Добро пожаловать с концертом в Монреаль

Несмотря на протесты, известный французский рэппер, прославившийся скандальными высказываниями, даст концерт в Монреале. Это к вопросу, пахнут ли деньги.

В Монреаль пожалует известный своими скандальными высказываниями французский реппер Фриз Корлеоне (Freeze Corleone), который должен дать концерт 4 декабря в концертном зале Олимпия, что на улице Sainte-Catherine, известном комплексе, вмещающем две с половиной тысячи зрителей.

В ответ на возмущение общественных организаций фактом приглашения известного антисемита, сторонника исламистов и неонациста (и, вообще-то, альтернативно-одаренного гения — этот поклонник фюрера сам сенегальского происхождения, так что в ряды чисто-расников ему встать не светит), хозяева концертного зала заявили, что «свободу мнений пальцем не заткнёшь, человек лишь высказывает своё мнение», а, к тому же, «он же не был осуждён за свои высказывания, даже уголовного дела не заведено, так что не за что его не пускать». Как видим, деньги не пахнут, а пару тысяч сторонников всегда наберётся, вот и денюжка на молочко и пирожное у Олимпии, понять же людей надо.

Корлеоне (не путать с крёстным отцом — однофамильцем) прогремел во Франции своими неоднократными мудрейшими сентенциями, вроде таких, как «мне плевать на Холокост» или «надо быть целеустремлённым, как Адольф в тридцатых годах» и т. д. Первый свой альбом этот тип выпустил 11 сентября 2020 года, и хотя пояснений по поводу даты дано не было, общее мнение сводится к тому, что автор воздал должное теракту 11 сентября 2001 году, так как в своих песнях он регулярно намекает на светлый путь исламского радикализма.

Считается также, что Корлеоне выбрал скользкую тему ради саморекламы — а как иначе прославится, если ты ничем не отличаешься по голосу или композициям от сотен других таких же музыкантов. Тем не менее, даже если так, думать-то надо? Одна из крупнейших музыкальных студий Universal Music заключила контракт с рэппером сразу же после выхода его первых песен, но тут же разовала этот контракт, как только поняла, что содержание их «является раздуванием расовой ненависти» и полно «оскорблениями на расисткой основе».

Во Франции против этого альтернативно-одарённого типа начато расследование в связи с антисемитскими заявлениями и разжиганием ненависти к народам, но с Олимпией не поспоришь — уголовное дело пока не заведено, осуждён он не был, так что добро пожаловть в Монреаль, тем более, что Фриз Корлеоне долгое время прожил в Квебеке, как же не посодействовать талантливому юноше.