Недвижимость в Монреале: мнение Le Journal de Montréal

Монреальская газета Le Journal de Montréal попыталась поставить себя на место покупателя, который хотел бы приобрести дом в Квебеке за 315 000 долларов или меньше.

Монреальская газета Le Journal de Montréal попыталась поставить себя на место покупателя, который хотел бы приобрести дом в Квебеке за 315 000 долларов или меньше.

В Монреале только две резиденции были выставлены на продажу по цене менее 315 000 долларов.

Из этого числа дом в районе Ривьер-де-Прери–Пуэнт-о-Трембль стоимостью 299 000 долларов, по-видимому, находится в состоянии, оставляющем желать лучшего.

Гражданин, которого встретили в центре мегаполиса, отреагировал на непомерные цены на рынке недвижимости и на этот конкретный случай в Монреале.

«Речь идет о стоимости земли больше, чем о здании! Сегодня при цене 315 000 долларов неважно, в каком городе вы живете, будь то Монреаль, Жолиетт, Труа-Ривьер, Шербрук, этого недостаточно», – подчеркивает один мужчина.

Продавцы извлекли большую выгоду из ситуации на рынке недвижимости во время пандемии, но, похоже, тенденция меняется на противоположную.

“Колесо вращается в районе Монреаля. Это не обязательно должно иметь место где-либо еще в Квебеке. Поскольку Монреальский рынок опережает по своему циклу другие рынки, и цены растут намного быстрее, но, прежде всего, на очень высоких уровнях», – говорит Чарльз Брант, старший экономист Профессиональной ассоциации брокеров по недвижимости Квебека.

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