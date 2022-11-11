В США анонсировали экстрадицию российско-канадского гражданина

Гражданин РФ и Канады Михаил Васильев, обвиняемый в киберпреступности, ожидает экстрадиции в США, 10 ноября сообщает американское министерство юстиции.

Гражданин РФ и Канады Михаил Васильев, обвиняемый в киберпреступности, ожидает экстрадиции в США, 10 ноября сообщает американское министерство юстиции.

«Михаил Васильев (33 года)… находится под стражей в Канаде и ожидает экстрадиции в Соединенные Штаты», — указано в сообщении. Васильева и его сообщников обвиняют с использовании вируса-вымогателя LockBit для атаки на крупные компании по всему миру, требуя крупные выкупы. В случае признания вины обвиняемым грозит до пяти лет ареста.

Напомним, ранее Европейское полицейское агентство задержало Васильева на территории Канады. Отмечается, что следствие вели следователи из Франции, которых поддерживали коллеги из США и Канады. Задержать хакера удалось в конце октября. При задержании у обвиняемого были изъяты две единицы огнестрельного оружия, 32 жестких диска и 8 компьютеров. Также правоохранители обнаружили €400 тыс. в криптовалютах.

Среди пострадавших от LockBit, — крупнейшая компания Тайваня Foxconn, британский поставщик медицинских услуг Advanced и консалтинговая фирма Accenture, сообщает Techcrunch. По информации издания, 31 октября атаке подверглась международная промышленная компания Thales Group, выпускающая информационные системы для авиакосмического, военного и морского применения. Сегодня, 10 ноября, изданию подтвердили, что хакерской атаке также подвергся немецкий производитель шин и автомобильной электроники Continental.