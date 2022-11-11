Канада резко нарастит производство пшеницы в 2023 году

Увеличение посевных площадей, повышение урожайности и достаточно влаги — совокупность этих факторов позволит увеличить производство пшеницы в Канаде на 56% в сезоне 2022–2023

Увеличение посевных площадей, повышение урожайности и достаточно влаги — совокупность этих факторов позволит увеличить производство пшеницы в Канаде на 56% в сезоне 2022–2023, согласно отчету министерства сельского хозяйства США (USDA), 9 ноября сообщило сетевое издание World-Grain.

По данным статистического управления Канады, производство пшеницы в наступившем сезоне будет на 56% выше сезона 2021-2023, когда урожай серьезно пострадал от засухи. Канада в 2023 году соберет 34,703 млн тонн пшеницы с 10,059 млн га. В 2022 урожай составил 22,296 млн тонн с 9,193 млн га.

Ожидается, что пшеница твердых и мягких сортов будет высокого качества, из-за чего снизятся поставки фуражной пшеницы.

Прогнозируется, что экспорт пшеницы увеличится до 25 млн тонн по сравнению с 15,1 млн тонн в предыдущем году. Будущий урожай станет первым за четыре года, который составит конкуренцию другим грузам в течение всего года.

«Неудовлетворенный спрос, вызванный относительным дефицитом в прошлом году, может привести к увеличению экспорта в 2022–2023 маркетинговом году», — отмечается в сообщении. «Экспорт пшеницы твердых сортов в Северную Африку (особенно Марокко) и Италию, по прогнозам, увеличится за счет увеличения поставок твердой пшеницы из Канады».

Напомним, синоптики прогнозируют большую вероятность возникновения Ла Нинья этой зимой. Если явление возникнет, то может повториться ситуация предыдущего года, когда западные области Канады страдали от засухи, а восточные от переувлажнения.

В пользу справедливости прогноза USDA говорит тот факт, что Канада, в отличие от Евросоюза не страдает от дефицита удобрений. Природный газ, являющийся сырьем для аммиачных удобрений, в Канаде значительно дешевле, чем в ЕС.