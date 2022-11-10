И вновь советы по похудению. Как не набрать вес снова?

Несколько простейших советов, позволяющих сохранить контроль за собственным весом без особых усилий

Как сохранить вес и, тем самым, здоровья, не прибегая к изнурительным диетам и другим сложным способам.

Советов, рекомендаций, заверений в части похудения все мы слышали не раз и даже не сотню раз. Ещё несколько рекомендаций лишними не будут, тем более, что они разработаны профессионалами-диетологами и, если этим советам следовать прилежно, они приведут к постоянному эффекту, а не к временному уменьшению веса, после которого человек неизбежно набирает его снова.

Сбалансированное питание. Совет выглядит очевидным, но это реальность, данная нам не только в ощущениях — организм должен получать белки, витамины, клетчатку, кислоты, глюкозу и прочие элементы в достаточных количествах, без ущёрба для отдельных составляющих. Самое простое решение — питаться как можно более разнообразными продуктами, введя в меню как можно больше разных продуктов. Разумеется, если есть желание и время, можно подсчитывать число калорий и учитывать все те элементы, которые наличестсвуют в том или ином продукте, но разнообразная еда — залог получения необходимого. Избегайте чередования «голодания» и «поедания». Довольно много людей считает, что если чередовать периоды «лечебного голодания» и «еды от пуза», то голодание поможет скинуть вес. Это ошибка. Наоборот, организм как бы принимает решение откладывать про запас еду, потребляемую в период насыщения, и, тем самым, вес увеличивается. Сократите потребление сахара. Нет, этот совет не противоречит первому совету — речь не о полном отказе от сахара и от сладкого. Речь о сбалансированном питании, при котором сахара потребляется меньше, но всё же он необходим. Если же его потреблять меньше (например, начните с уменьшения доз сахара в чае, кофе, ешьте чуть меньше сладкого, привыкайте постеменно), то организму это понравится. Но диетологи не призывают полностью от сладкого отказаться (конечно, если со здоровьем всё в порядке) — не отказывайте себе иногда в удовольствии полакомиться пирожным или сдобной булочкой. А вот от вредной еды стоило бы отказаться. Тяжело себя пересилить? Тогда сократите её потребление — жареную картошку из предприятий быстрого питания лучше не есть. А лучше вообще в них не заходить и не заезжать. Питайтесь регулярно, старайтесь не пропускать обед, ужин или завтрак. Приучайте организм к тому, что он обязательно получит подкрепление в определённый час, ему нет необходимости складировать жир на плохие времена. Доказано, что плохой сон приводит к нарушению регулирования гормонов, ответственных за аппетит. Чем лучше вы спите, тем меньше будет желание как можно быстрее поесть и насытиться. Старайтесь готовиться ко сну, успокаивая нервы и организм прогулкой или чтением, чтобы легче и быстрее заснуть и проспать часов семь. Может быть, утверждение кажется удивительным, но к падению веса хороший сон приводит. Как всегда — не забывайте, что чувство насыщения приходит примерно через 20 минут после еды. Организму нужны эти минуты для усваивания продуктов и понимания, что он получил их достаточно. Посему старайтесь не переедать. Остановитесь, когда ещё ощущаете голод. Он пройдёт быстро. Избегайте стресса (легко сказать!). Но факт есть факт — стресс приводит к нарушению обмена веществ и, как следствие, к увеличению веса. Стресс вынуждает нас также есть больше. Как избегать стресса? Сложный вопрос, но могут помочь простейшие действия — сделайте дыхательные упражения, посчитайте в уме до десяти (не помогло? До двадцати тогда), выпейте медленно стакан воды. Наконец, вечный совет, который многие дают зарок соблюдать, но о котором забывают: Физические упражения, спорт, ходьба, посещение спортзалов, участие в активных спортиграх. Регулярно, каждую неделю, а, желательно 3-5 раз в неделю. Постоянно.