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Общество Здоровье, медицина И вновь советы по похудению. Как не набрать вес снова?
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Поддерживаем правильный вес!

И вновь советы по похудению. Как не набрать вес снова?

Megan Jorgensen Ноя 10, 2022 Здоровье, медицина, Меган Хорхенсен, Новости, Общество, Спорт Оставить комментарий 49 Просмотров

Несколько простейших советов, позволяющих сохранить контроль за собственным весом без особых усилий

Как сохранить вес и, тем самым, здоровья, не прибегая к изнурительным диетам и другим сложным способам.

Советов, рекомендаций, заверений в части похудения все мы слышали не раз и даже не сотню раз. Ещё несколько рекомендаций лишними не будут, тем более, что они разработаны профессионалами-диетологами и, если этим советам следовать прилежно, они приведут к постоянному эффекту, а не к временному уменьшению веса, после которого человек неизбежно набирает его снова.

  1. Сбалансированное питание. Совет выглядит очевидным, но это реальность, данная нам не только в ощущениях — организм должен получать белки, витамины, клетчатку, кислоты, глюкозу и прочие элементы в достаточных количествах, без ущёрба для отдельных составляющих. Самое простое решение — питаться как можно более разнообразными продуктами, введя в меню как можно больше разных продуктов. Разумеется, если есть желание и время, можно подсчитывать число калорий и учитывать все те элементы, которые наличестсвуют в том или ином продукте, но разнообразная еда — залог получения необходимого.
  2. Избегайте чередования «голодания» и «поедания». Довольно много людей считает, что если чередовать периоды «лечебного голодания» и «еды от пуза», то голодание поможет скинуть вес. Это ошибка. Наоборот, организм как бы принимает решение откладывать про запас еду, потребляемую в период насыщения, и, тем самым, вес увеличивается.
  3. Сократите потребление сахара. Нет, этот совет не противоречит первому совету — речь не о полном отказе от сахара и от сладкого. Речь о сбалансированном питании, при котором сахара потребляется меньше, но всё же он необходим. Если же его потреблять меньше (например, начните с уменьшения доз сахара в чае, кофе, ешьте чуть меньше сладкого, привыкайте постеменно), то организму это понравится. Но диетологи не призывают полностью от сладкого отказаться (конечно, если со здоровьем всё в порядке) — не отказывайте себе иногда в удовольствии полакомиться пирожным или сдобной булочкой.
  4. А вот от вредной еды стоило бы отказаться. Тяжело себя пересилить? Тогда сократите её потребление — жареную картошку из предприятий быстрого питания лучше не есть. А лучше вообще в них не заходить и не заезжать.
  5. Питайтесь регулярно, старайтесь не пропускать обед, ужин или завтрак. Приучайте организм к тому, что он обязательно получит подкрепление в определённый час, ему нет необходимости складировать жир на плохие времена.
  6. Доказано, что плохой сон приводит к нарушению регулирования гормонов, ответственных за аппетит. Чем лучше вы спите, тем меньше будет желание как можно быстрее поесть и насытиться. Старайтесь готовиться ко сну, успокаивая нервы и организм прогулкой или чтением, чтобы легче и быстрее заснуть и проспать часов семь. Может быть, утверждение кажется удивительным, но к падению веса хороший сон приводит.
  7. Как всегда — не забывайте, что чувство насыщения приходит примерно через 20 минут после еды. Организму нужны эти минуты для усваивания продуктов и понимания, что он получил их достаточно. Посему старайтесь не переедать. Остановитесь, когда ещё ощущаете голод. Он пройдёт быстро.
  8. Избегайте стресса (легко сказать!). Но факт есть факт — стресс приводит к нарушению обмена веществ и, как следствие, к увеличению веса. Стресс вынуждает нас также есть больше. Как избегать стресса? Сложный вопрос, но могут помочь простейшие действия — сделайте дыхательные упражения, посчитайте в уме до десяти (не помогло? До двадцати тогда), выпейте медленно стакан воды.
  9. Наконец, вечный совет, который многие дают зарок соблюдать, но о котором забывают: Физические упражения, спорт, ходьба, посещение спортзалов, участие в активных спортиграх. Регулярно, каждую неделю, а, желательно 3-5 раз в неделю. Постоянно.
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