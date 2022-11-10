В Техасе совершёно покушение на бюст вождя мирового пролетариата, установленный на городской площади

7 ноября, в день светлого праздника Октябрьской революции, неизвестный гражданин взорвал огромный бюст В.И. Ленина. ФБР ведёт поиск бомбиста.

Ужасная весть пришла из города Сан-Антонио в Техасе. Седьмого ноября, в красный день календаря, неизвестный молодой человек подложил бомбу под бюст Владимира Ильича Ленина. Взрывом голова вождя мирового пролетариата была серьёзно повреждена. Удовлетворенный же подрывник спокойно удаляется.

Взрыв произошёл в три часа ночи, так что никто в результате теракта против скульптуры не пострадал.

Бюст вождя большевиков, основателя Советского Союза был установлен на одной из площадей города Сан-Антонио около местной радиостудии. О размерах головы можно судить по видео, снятому видеокамерой, следящей за порядком на площади.

По сообщениям, голова Ленина была серьёзно повреждена, местная полиция, непривычная к подобного рода действиям, обратилась за помощью к ФБР с целью поимки террориста.

Любопытно, что человек, явно знал о значении даты 7 ноября — вряд ли речь идёт о совпадении. Так что, возможно, район поиска неизвестного мстителя сокращается. Но у кого могла подняться преступная рука на вождя? Ничего святого у этих техасских американцев (или американских техасцев). Между прочим, начальник местной полиции, когда его спросили, почему, по его мнению, подрывник взорвал голову Ленина, да ещё 7 ноября, лишь пожал плечами: – Наверно, случайно выбрал место, кто его знает… Ох, люди…

Хотя взрыв прогремел утром 7 ноября, власти распространили видео и обратились к общественности с просьбой помочь в опознании подрывника лишь 9 ноября. Его обвиняют в теракте и в вандализме, направленном против объекта искусства.

Видео с места происшествия: