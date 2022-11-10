Enbridge одобрила расширение газопровода в Канаде на сумму 2,65 млрд долларов

Канадская энергетическая инфраструктурная компания Enbridge Inc 4 ноября объявила о расширении южного сегмента своей газопроводной системы Британской Колумбии (BC) на 3,6 млрд канадских долл. после высокого спроса со стороны клиентов.
Компания из Калгари, которая также сообщила о более высокой прибыли за 3-й квартал, также начала рыночные тесты (open season), чтобы оценить интерес грузоотправителей к потенциальному расширению северной части той же системы на 1,9 млрд канадских долл.
Расширение южной части ее системы T-South увеличит пропускную способность на 300 млн ф3/сутки. Трубопровод будет обслуживать клиентов на северо-западе Тихого океана и в южной части Британской Колумбии, а также проект Woodfibre LNG, в котором Enbridge выкупила долю в объеме 1,5 млрд канадских долларов.
Организация планирует подать заявку на расширение T-South в 2024 год и собирается приступить к соответствующей работе в 2028 году.
A канадская ассоциация энергетических подрядчиков (CAOEC) заявила, что количество нефтяных и газовых скважин в 2022 г, вырастет на 27%, что является максимальным показателем с 2018 г.
Предположительно, в 2022 г. пробурят 6 457 скважин, что на 1363 больше по сравнению с 2021 г. и немного больше, чем в 2019 г.