Enbridge одобрила расширение газопровода в Канаде на сумму 2,65 млрд долларов

Организация планирует подать заявку на расширение T-South в 2024 год и собирается приступить к соответствующей работе в 2028 году.

A канадская ассоциация энергетических подрядчиков (CAOEC) заявила, что количество нефтяных и газовых скважин в 2022 г, вырастет на 27%, что является максимальным показателем с 2018 г.

Предположительно, в 2022 г. пробурят 6 457 скважин, что на 1363 больше по сравнению с 2021 г. и немного больше, чем в 2019 г.