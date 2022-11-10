Джастин Трюдо выступит в шоу трансвеститов

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо появится в новом сезоне канадского реалити-шоу о трансвеститах «Королевские гонки Канады», сообщается на странице телепередачи в социальных сетях.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо появится в новом сезоне канадского реалити-шоу о трансвеститах «Королевские гонки Канады», сообщается на странице телепередачи в социальных сетях. Отмечается, что канадский премьер станет первым мировым лидером, появившимся во франшизе «гонок».

«Мы творим историю! Это большая честь для нас поприветствовать премьер-министра Канады Джастина Трюдо, ставшего первым мировым лидером, появившимся во франшизе „Королевских гонок Канады“», — говорится в сообщении.

Прежде самыми высокопоставленными лицами во франшизе, кои были приглашены в жюри американской версии шоу, считались спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес.

«Королевские гонки Канады» — адаптация американского реалити-шоу о трансвеститах «Королевские гонки Ру Пола», выходящего в США с 2009 года. В Стране кленового листа пилотный выпуск шоу появился два года назад.

В реалити-шоу трансвеститы соревнуются за приз размером 100 тысяч долларов. Кроме того, победитель получит годовое проживание в отеле Hilton и звание «Первой канадской драг-суперзвезды».

Республиканская партия США ранее уличила Белый дом в финансировании шоу трансвеститов на сумму 20 тысяч долларов. Администрация президента США якобы инвестировала в программу, выпускаемую в Эквадоре.