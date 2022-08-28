Метро Монреаля подешевеет! Но только для тех, кто едет с Лаваля и Лонгея

Напоминаем, до 21 сентября вход на центральные станции метро по выходным будет бесплатным.

Пассажирам из Лаваля и Лонгея будет дешевле пользоваться монреальским метро этой осенью.

В июле жители Монреаля и пригородов столкнулись с повышением цен на общественный транспорт.

С 1 июля чтобы добраться до Монреаля на метро или автобусе из Лаваля или Лонгёя, приходится выкладывать 5,25 доллара за билет в одну поездку. Две поездки обходятся в 10 долларов. 45 долларов стоит билет на 10 поездок.

Однако региональное транспортное управление решило снизить стоимость билетов на все виды транспорта (метро, ​​автобус, экзопоезд и REM) на одну, две и 10 поездок для проезда между зонами А (Агломерация Монреаль) и В (Лаваль и агломерация Лонгёй).

С 1 октября билеты будут стоить 4,50, 9 и 42,50 долларов соответственно.

Однако снижение цен не будет длиться вечно. Планируется, что повышенные цены вернутся в 2025 году.

Официальные лица надеются, что эта мера “снизит нагрузку на случайных пользователей транзита между зонами, число которых увеличивается после пандемии”.

Также власти надеются, что снижение цен поможет уменьшить автомобильный трафик на мостах.

Мэр Лонгёя Катрин Фурнье и мэр Лаваля Стефан Бойер заявили, что новая мера сделает общественный транспорт более доступным для жителей крупнейших пригородов Монреаля.