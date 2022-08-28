Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Новости Новости Квебека и Монреаля Метро Монреаля подешевеет! Но только для тех, кто едет с Лаваля и Лонгея

Метро Монреаля подешевеет! Но только для тех, кто едет с Лаваля и Лонгея

Olga Fedak Авг 28, 2022 Новости Квебека и Монреаля, Общество, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли, Хорошие новости Оставить комментарий 35 Просмотров

Напоминаем, до 21 сентября вход на центральные станции метро по выходным будет бесплатным.

Пассажирам из Лаваля и Лонгея будет дешевле пользоваться монреальским метро этой осенью.

В июле жители Монреаля и пригородов столкнулись с повышением цен на общественный транспорт.

С 1 июля чтобы добраться до Монреаля на метро или автобусе из Лаваля или Лонгёя, приходится выкладывать 5,25 доллара за билет в одну поездку. Две поездки обходятся в 10 долларов. 45 долларов стоит билет на 10 поездок.

Однако региональное транспортное управление решило снизить стоимость билетов на все виды транспорта (метро, ​​автобус, экзопоезд и REM) на одну, две и 10 поездок для проезда между зонами А (Агломерация Монреаль) и В (Лаваль и агломерация Лонгёй).

С 1 октября билеты будут стоить 4,50, 9 и 42,50 долларов соответственно.

Однако снижение цен не будет длиться вечно. Планируется, что повышенные цены вернутся в 2025 году.

Официальные лица надеются, что эта мера “снизит нагрузку на случайных пользователей транзита между зонами, число которых увеличивается после пандемии”.

Также власти надеются, что снижение цен поможет уменьшить автомобильный трафик на мостах.

Мэр Лонгёя Катрин Фурнье и мэр Лаваля Стефан Бойер заявили, что новая мера сделает общественный транспорт более доступным для жителей крупнейших пригородов Монреаля.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal