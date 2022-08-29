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Новости Новости Квебека и Монреаля Не пропустите: в Монреаль возвращается Октоберфест

Не пропустите: в Монреаль возвращается Октоберфест

Olga Fedak Авг 28, 2022 Новости Квебека и Монреаля, Общество, Отдых, Это интересно Оставить комментарий 22 Просмотров

Бросаем на пальцах, кто едет за рулём.

Кусочек Германии снова в Монреале Легендарный Октоберфест пройдет Октоберфест пройдет в Репентиньи с 9 по 11 сентября.

Это будет праздник мини-пивоварен и местных квебекских производителей продуктов. На фестивале будет множество развлечений для всей семьи: колесо обозрения, бинго, комедийные шоу, киоски для гурманов и множество бесплатных игр.

Однодневный абонемент будет стоить от 18 до 24 долларов, или 30-35 долларов за 3 дня.

Крафтовое пиво можно будет попробовать за 2-4 доллара за 120 миллилитров (4 унции), а также можно будет взять дегустационный набор за 5 долларов.

Из закусок будут доступны тако, картофель фри, морепродукты, выпечка и сладости.

9 и 10 сентября будут выступать комики Мэрилен Жендрон, Сэм Сир и Эдди Кинг. Билет на шоу обойдется в 20 долларов.

Несовершеннолетним естественно пиво не достанется, однако это не повод оставлять детишек дома. Для детей будут доступны надувные батуты, цирковые мастер-классы и шоу.

Адрес: Parc de l’Île Lebel, 396 rue Notre-Dame, Repentigny, QC.

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