Начиная с 24 июня, семь станций монреальского метро будут бесплатны по выходным

Начиная с 24 июня и до конца лета вход в метро на семи центральных станциях монреальского метро будет бесплатным

Cемь монреальских станций метро будут бесплатны по выходным дням всё лето.

Мэрия Монреаля принесла радостную весть монреальцам и гостям города: Начиная с 24 июня и до конца лета (как известно, лето официально начинается 21 июня, а завершается 21 сентября) семь станций монреальского метро будут бесплатны по выходным.

Мэр Монреаля Валери Плант объявила, что речь идёт о следующих станциях: Saint-Laurent, Place-des-Arts, McGill, Peel, Champ-de-Mars, Place-d’Armes и Berri-UQAM.

Ознакомившись со списком станций, монреальцы понимают, что речь идёт о семи центральных станциях, из которых четыре расположены на Зелёной линии, две на Бежевой и одна – пересадочная.

Начиная с момента открытия станции для входа пассажиров по субботам (метро начинает работать в 5.30 утра) и до последнего поезда по воскресеньям, турникеты на этих семи станциях будут остановлены, а для входа в метро не надо будет предьявлять проездные документы.

Но речь идёт лишь о семи станциях, находящихся в центре города и в непосредственной близости от главных туристических достопримечательностей Монреаля. Таки образом город делает подарок и горожанам, и гостям, которые хотят полюбоваться монреальскими красотами.

Одновременно руководство города отдало распоряжение о том, что стоянки для автомобилей в центре Монреаля по выходным дням тоже будут бесплатны. Пустячок, казалось бы, а приятно.