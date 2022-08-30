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Новости Новости Квебека и Монреаля В SAAQ сломался принтер: Квебек задерживает уведомления об оплате за номера и права
Изображение chitalnya.ru

В SAAQ сломался принтер: Квебек задерживает уведомления об оплате за номера и права

Olga Fedak Авг 29, 2022 Новости Квебека и Монреаля, Общество, Происшествия, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 87 Просмотров

Зато штрафы рассылают без задержек.

Тысячи жителей Квебека могут получить уведомления о продлении прав или регистрации авто с опозданием на несколько недель. Причина кроется в отказе оборудования в провинциальном автомобильном управлении (SAAQ).

В первую очередь пострадают водители, чьи фамилии начинаются на M, N, O или V. Они рискуют не получить вовремя счета для продления регистрации транспортного средства. В свою очередь те, кто родился в августе, не сразу получат счёт для оплаты водительских прав. Оба платежа должны быть выполнены до конца месяца.

SAAQ спешит сообщить, что таким автомобилистам не стоит беспокоиться о штрафах за просрочку платежа.

“Учитывая эту задержку, если водители заплатят в начале сентября и просрочат дату на пару дней, с них не будет взиматься плата за задержку платежа, если она находится в пределах разумного”, — сказал представитель SAAQ Джино Дерозье.

Он объяснил, что в начале августа принтеры SAAQ работали со сбоями в течение нескольких дней, что привело к потенциальному отставанию для сотен тысяч водителей.

SAAQ ожидает “еще несколько недель” задержек, но следит за тем, чтобы полиция знала о ситуации.

В компании добавили, что позаботятся о том, чтобы водители не столкнулись с последствиями в полиции из-за задержки продлении, “но опять же, если задержка разумна”.

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